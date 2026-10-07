Qualisys reúne a la industria en Nogales para conocer nuevas soluciones de IA y tecnología

Con el objetivo de acercar las nuevas tendencias tecnológicas al sector productivo de la frontera, Qualisys, empresa Sonorense dedicada a implementar soluciones de Tecnologías de la Información en el sector empresarial, llevó a cabo Tech Talks 2.0, un encuentro de networking que reunió a representantes de empresas de la industria manufacturera, maquiladora y corporativa de Nogales.
El evento permitió a clientes y prospectos conocer soluciones enfocadas en inteligencia artificial, cómputo empresarial, sistema para la administración y gestión de negocios, infraestructura y seguridad, con la participación de especialistas y representantes de los fabricantes Zebra, Dell, SAP Business One, Veeam y Kandao.
Durante la jornada, la marca Zebra, presentó casos de éxito y novedades de su portafolio de productos y consumibles, mientras que el portavoz de Dell mostró su nueva línea de cómputo 2026 y sus capacidades para entornos empresariales.
Gerardo Lozano, Account Manager de Qualisys, señaló que el encuentro tuvo como objetivo acercar a clientes y prospectos a las innovaciones de las marcas con las que trabaja la compañía y mostrar cómo pueden aplicarse a las necesidades de la industria.
Adriana Millán, Senior Account Manager de Qualisys especializada en SAP Business One, presentó la conferencia “Más allá del ERP: transforma tus datos en decisiones con SAP Business One y la IA”, enfocada en el análisis de información, la automatización de procesos y el aprovechamiento de los datos mediante inteligencia artificial.
La agenda continuó con Dell AI Acceleration, donde se realizó una demostración de tecnología NVIDIA GB10, y con Veeam Data Cloud, que presentó alternativas para la gestión y protección de información empresarial.
Por su parte, Joel Rodríguez, del área de soporte de software de Sonitronies, resaltó que estos encuentros permiten conocer nuevas herramientas y evaluar alternativas que pueden aplicarse directamente en las operaciones.
Nicolás Lizárraga, Gerente de IT de Amphenol Optimize, destacó la importancia de abordar temas relacionados con la seguridad y protección de la información, así como conocer tecnologías que contribuyan a fortalecer las operaciones empresariales.
El programa concluyó con una cena, networking y un sorteo entre los asistentes.
A través de Tech Talks 2.0, Qualisys fortalece su vínculo con el sector empresarial de Nogales y acerca soluciones tecnológicas, conocimiento especializado y a sus principales aliados a las empresas de la región.
A través de Tech Talks 2.0, Qualisys, de la mano de sus principales aliados como lo son Dell, Zebra, SAP Business One, Veeam y Kandao, fortalece su vínculo con el sector empresarial de Nogales, ofreciendo más que productos, conocimiento especializado y soluciones tecnológicas, que llevan a su compañía, al siguiente nivel.