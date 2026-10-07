Suma Julia Huerta esfuerzos desde Nogales en respaldo a Lorenia Valles y a la alianza transformadora

Con el firme compromiso de fortalecer la unidad de las fuerzas progresistas y consolidar el proyecto de nación en la entidad, la morenista nogalense Julia Huerta se sumó al encuentro de trabajo encabezado por la senadora con licencia Lorenia Valles Sampedro junto a la representación del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Sonora.
Durante el encuentro, celebrado en la capital sonorense, se destacó la relevancia estratégica de articular las fortalezas de los partidos aliados de Morena para consolidar un frente amplio, organizado y con arraigo social. En ese sentido, Julia Huerta destacó la importancia de acompañar el liderazgo y trabajo de Lorenia Valles en su encomienda como coordinadora de los comités por la transformación y la soberanía en Sonora, con la mirada puesta en la construcción de una estructura sólida y participativa rumbo al proceso electoral de 2027.
Julia Huerta señaló que la continuidad y profundización del proyecto transformador exige un despliegue cercano a la ciudadanía y un trabajo estratégico desde lo local, donde los municipios sean el motor de la organización política.
La fuerza de la transformación radica en su base social y en la capacidad de sumar voluntades con nuestros aliados. Caminar junto a Lorenia Valles representa un compromiso claro con la unidad y el trabajo territorial coordinado; desde Nogales tenemos la responsabilidad de responder a la confianza de la gente con trabajo en tierra, diálogo y estructura permanente, dijo Julia Huerta.
Con esta participación y el liderazgo local de Morena en Nogales, Julia Huerta refrenda su convicción de tender puentes con las fuerzas aliadas, con la oportunidad de saludar y dialogar con la diputada local Azalia Guevara, dirigente local del Partido Verde y fortalecer la presencia territorial para garantizar que Sonora avance en unidad y con rumbo claro hacia el 2027.