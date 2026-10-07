Suma Julia Huerta esfuerzos desde Nogales en respaldo a Lorenia Valles y a la alianza transformadora

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La morenista nogalense Julia Huerta participó en una reunión de trabajo con Lorenia Valles y representantes del PVEM en Sonora, donde abordaron la coordinación territorial y los Diálogos por la Transformación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/10/2026 12:28 PM.
En Nogales y editada el 07/10/2026 12:30 PM.