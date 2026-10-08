¡Adiós a las trabas! “Soy México” facilita doble nacionalidad gratis a familias de Nogales

Eliminar las trabas burocráticas y los altos costos generados por traducciones y apostillas es el objetivo central para garantizar que miles niños y adolescentes fronterizos obtengan su doble nacionalidad sin contratiempos.
Este beneficio se llevó a cabo este jueves en las instalaciones del DIF Municipal a través del programa “Soy México”, una jornada gratuita enfocada en dotar de identidad legal mexicana a quienes nacieron en Estados Unidos, facilitando asi su futuro acceso a servicios de educación y salud.
El trámite es sin apostilla, sin traducción y totalmente gratis. Es un programa que va totalmente motivado para apoyar a todas las familias y que nuestros niños, niñas, adolescentes ya cuenten con su estatus mexicano y no tengan ningún problema para acceder a algún tipo de trámite de salud, becas como tal, comentó la oficial del registro civil.
En su intervención el alcalde recordó que anteriormente este proceso resultaba sumamente tedioso y a menudo obligaba a las familias a contratar abogados y realizar viajes constantes, una situación que hoy se evitar gracias al respaldo del Gobierno del Estado de Sonora, el RENAPO y la Secretaría de Educación Pública, con una proyección de que en esta ocasión alrededor de 900 menores y sus padres, puedan completar este proceso, que otorga CURP y acta de nacimiento.
Ahora hoy en día qué bueno, qué bien, como gobierno, facilitarles a ustedes los trámites, las cosas y sobre todo el gobierno del Estado junto con nosotros y a través del programa Soy México, el DIF te abraza, podamos ser posibles y ser facilitadores en ese proceso de la doble nacionalidad, manifestó el Alcalde.