¡Adiós a las trabas! “Soy México” facilita doble nacionalidad gratis a familias de Nogales

...

El programa elimina costos de apostilla y traducción para que niñas, niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos obtengan su documentación mexicana y accedan con mayor facilidad a servicios y programas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 08/10/2026 02:37 PM.
En Nogales y editada el 08/10/2026 02:43 PM.