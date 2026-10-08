¡Atención familias de Nogales! “Soy México” regulariza gratis a menores nacidos en Estados Unidos

Con el objetivo de que niñas, niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos puedan construir su futuro en México y regularizar su estatus legal, la Oficial del Registro Civil de Nogales, Ana Judith Ortega Ruiz, anunció la implementación del programa “Soy México” en esta ciudad fronteriza; esta iniciativa busca garantizar el derecho a la identidad y facilitar la plena incorporación de los menores al sistema educativo mexicano.
Al dar a conocer los detalles de la convocatoria, la funcionaria estatal resaltó la estrecha coordinación institucional que se mantiene con el Gobierno de la ciudad y el sistema DIF Municipal. Esta alianza de esfuerzos tiene como propósito fundamental ampliar el impacto social del beneficio, al acercar los módulos de atención a la comunidad para garantizar que las familias puedan aprovechar el programa de manera ágil y directa.
De acuerdo con los detalles de la convocatoria, este trámite es 100% gratuito al realizar el proceso durante estas jornadas especiales, donde las familias se verán beneficiadas con un ahorro significativo, ya que se exenta el pago de la traducción por perito, la apostilla del acta extranjera y el costo habitual de inscripción, el cual asciende a 1,600 pesos.
De los requisitos indispensables para acceder a este beneficio, impulsado de manera conjunta por el Gobierno de Sonora, el Registro Civil, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y RENAPO, los padres de familia deberán presentar documentación alusiva a su acta de nacimiento americana del menor, acta de nacimiento y CURP del padre o de la madre mexicana y comprobante de inscripción a algún plantel educativo.
De las fechas y sedes de atención, para brindar una atención directa y ordenada en el municipio, se han habilitado dos sedes de recepción de documentos, las cuales operarán en un horario de 9:00 a 14:00 horas, al precisar este jueves 8 de octubre en el edificio de DIF Municipal y viernes 9 en la Escuela Secundaria General 1.
Ortega Ruiz reiteró el llamado a la población para que aprovechen esta oportunidad, al destacar que el reconocimiento oficial de la nacionalidad mexicana es un paso fundamental para brindar certeza jurídica y asegurar el desarrollo académico de las nuevas generaciones en Nogales.