¡Atención familias de Nogales! “Soy México” regulariza gratis a menores nacidos en Estados Unidos

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El programa “Soy México” ofrecerá en Nogales la regularización gratuita de menores nacidos en Estados Unidos, con beneficios que incluyen la exención de traducción, apostilla e inscripción

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 08/10/2026 10:16 AM.
En Nogales y editada el 08/10/2026 10:27 AM.