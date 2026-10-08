¡Buscan dar certeza al patrimonio de familias nogalenses! AMPI y Ayuntamiento fortalecen regulación

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) formalizaron una alianza estratégica para promover el orden jurídico inmobiliario en la ciudad a través del diplomado en obtención y renovación de licencia inmobiliaria en el estado de Sonora.
Contaron con respaldo y apoyo del Ayuntamiento de Nogales a través de un taller especializado sobre trámites ante la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, donde autoridades y el gremio de asesores establecieron líneas de acción para garantizar la legalidad en la tenencia de la tierra. Javier Villanueva López, titular de la dependencia municipal, destacó que esta capacitación conjunta agiliza los procesos gubernamentales y otorga certeza al patrimonio de las familias.
El rápido crecimiento urbano de Nogales provoca retos significativos en materia de regulación de propiedades, aseguró Estefanía Álvarez, representante de AMPI Nogales AC, al explicar que la falta de escrituras y el desconocimiento sobre los dueños originales de diversos terrenos industriales representan los principales obstáculos en la comercialización de bienes raíces. Ante este panorama, resalto la urgencia de regularizar los documentos legales para evitar demoras y conflictos en futuras transacciones comerciales.
Para combatir la informalidad en el sector, los especialistas hicieron un llamado a los ciudadanos para revisar y actualizar la documentación jurídica de sus viviendas y terrenos. Villanueva López reiteró que mantener los trámites al corriente con las obligaciones legislativas facilita cualquier movimiento de compra o venta. Asimismo, la vocera de AMPI pidió a la población confiar en profesionales certificados, ya que su labor va más allá de la simple venta e involucra un riguroso proceso legal paso a paso.
Como parte de los esfuerzos para elevar el nivel de los servicios, la asociación impulsa programas educativos para sus agremiados y la comunidad inmobiliaria. Entre estas iniciativas destaca un diplomado en modalidad híbrida enfocado en la obtención y renovación de la licencia inmobiliaria para el Estado de Sonora. Estas capacitaciones permiten a valuadores, ingenieros y asesores conocer a detalle los requisitos de Planeación Urbana, lo cual fortalece el orden y el desarrollo comercial de la frontera.
El impacto de estas acciones reguladoras trasciende al ámbito económico, pues el sector inmobiliario representa aproximadamente el 70 por ciento de la actividad comercial en Nogales. Con el respaldo del alcalde Juan Francisco Gim Nogales, la Dirección de Planeación refrenda su compromiso de cercanía con la ciudadanía para resolver estas problemáticas. Además, AMPI, con diez miembros fundadores actuales, tiene abierta su convocatoria de afiliación para consolidar un mercado seguro, próspero y apegado a la ley.