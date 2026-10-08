¡Buscan dar certeza al patrimonio de familias nogalenses! AMPI y Ayuntamiento fortalecen regulación

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AMPI Nogales y el Ayuntamiento impulsan capacitación y acciones para facilitar trámites, regularizar documentos y prevenir conflictos en la compra y venta de propiedades

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 08/10/2026 12:09 PM.
En Nogales y editada el 08/10/2026 12:14 PM.