Detienen a hombre con presunta metanfetamina en la colonia Rosarito de Nogales

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Un hombre de 28 años fue detenido por policías municipales luego de presuntamente agredir a un oficial durante una intervención. Según el reporte, le encontraron un envoltorio con una sustancia identificada como metanfetamina

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/10/2026 04:31 PM.
En Nogales y editada el 08/10/2026 04:37 PM.