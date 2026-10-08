Detienen a hombre con presunta metanfetamina en la colonia Rosarito de Nogales

Una persona fue detenida por la policía en posesión de narcóticos al descender de su vehículo al estar en la vía pública en la colonia Rosarito, donde confrontó a las autoridades de Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue a las 22:30 horas cuando elementos de la Policía Municipal al encontrarse realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre la calle Municipio de Suaqui y Barranco de la colonia señalada observaron a un vehículo de color gris en sentido contrario.
Al acercarse los agentes el conductor al notar su presencia salió del auto de manera abrupta descendió de la unidad para posteriormente cerrar el vehículo e intentó retirarse del lugar ignorando a los agentes quienes le preguntaron si era el propietario del auto.
Al no contestar los agentes intentaron retenerlo, pero este lanzó un golpe en contra del oficial, por lo que fue sometido identificándose como Gustavo "N" de 28 años de edad, a quien al realizarle una inspección corporal le encontraron un envoltorio de plástico de color transparente con metanfetaminas.
Por tal motivo fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido, junto con la materia de delito.