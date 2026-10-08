¡Favorecen a familias de Nogales con programa “Soy México”! Trámite de doble nacionalidad es gratis

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El programa facilita a familias el reconocimiento de la nacionalidad mexicana de menores nacidos en Estados Unidos, con un ahorro aproximado de 6 mil pesos al eliminar diversos costos del trámite

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 08/10/2026 11:40 AM.
En Nogales y editada el 08/10/2026 11:46 AM.