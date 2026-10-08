¡Favorecen a familias de Nogales con programa “Soy México”! Trámite de doble nacionalidad es gratis

El Gobierno de Sonora, a través del Registro Civil y en conjunto con autoridades federales, municipales y educativas, promueve el programa “Soy México” para facilitar la doble nacionalidad a menores con padres mexicanos que nacieron en Estados Unidos. Esta iniciativa busca garantizar la regularización del estatus educativo de las niñas, niños y adolescentes en territorio nacional y facilitar su incorporación al sistema educativo mexicano, con la premisa que este esfuerzo conjunto involucra también a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y al Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO).
Héctor Adrián Ibarra Luna, representante de la Dirección General del Registro Civil de Sonora, detalló que el trámite es gratuito para las familias, al precisar que, con esta exención, los beneficiarios evitan un gasto de aproximadamente 6 mil pesos, costo habitual por los conceptos de apostilla, traducción oficial de peritos e inscripción. El funcionario destacó que un proceso de este tipo, de manera regular, demora más de un mes y resulta oneroso, pero gracias a esta convocatoria la validación inicial ocurre de forma inmediata.
Para acceder a este beneficio, los solicitantes deben cumplir con requisitos específicos detallados en los lineamientos del programa, como presentar el acta de nacimiento estadounidense del menor, el acta y la Clave Única de Registro de Población (CURP) del padre o de la madre mexicana, así como un comprobante de inscripción a algún plantel educativo; la entrega de esta documentación confirma el derecho a la nacionalidad y habilita a los menores para avanzar en el proceso de regularización.
Expuso que la recepción de los expedientes transcurre en dos sedes estratégicas de atención directa dentro de la ciudad, este jueves con un módulo en las oficinas del DIF municipal y otro en la Escuela Secundaria General 1 el viernes 9 de octubre, ambos con atención de 9:00 a 14:00 horas. En el sitio, el personal entrega una constancia que elimina los costos del proceso, al señalar que 15 días después, los ciudadanos pueden acudir a la oficialía del Registro Civil en Nogales para recoger su nueva acta de nacimiento mexicana y la respectiva CURP.
Esta campaña representa una solución de alto impacto para la región fronteriza, donde la dinámica binacional vuelve muy común este tipo de necesidades administrativas. El representante estatal resaltó que la colaboración institucional con el Gobierno Municipal de Nogales resulta fundamental para el éxito de la jornada y la captación de expedientes. Con esta vía exprés y la atención regular en oficinas, la oficialía proyecta dar servicio a cerca de 600 menores durante todo el mes de octubre, para así consolidar su identidad legal en el país.