Fortalecerá IMSS capacitación para atención ética y humana de víctimas en Nogales

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El Comité de Bioética del IMSS realizará un simposio para fortalecer los conocimientos del personal de salud sobre protocolos, aspectos legales y atención humana a víctimas de violencia sexual

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 08/10/2026 02:43 PM.
En Nogales y editada el 08/10/2026 02:57 PM.