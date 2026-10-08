Fortalecerá IMSS capacitación para atención ética y humana de víctimas en Nogales

Brindar un acompañamiento ético, humano y libre de violencia a quienes han sufrido agresiones sexuales es un reto crítico para el sector salud, por lo que, para lograrlo, es fundamental que el personal médico conozca los lineamiento exactos y legales para evitar la re-victimización y garantizar un acceso oportuno a la justicia.
En entrevista los integrantes del Comité de Bioética del Instituto Mexicano del Seguro Social, Martin Guevara, presidente, Jessica Díaz, integrante y Gerardo Medrano, vocal, convocaron al “4to Simposio Bioético en la atención de víctimas de violencia sexual: entre el deber y la empatía”, evento que se llevará a cabo el próximo viernes 9 de octubre de 2026 en el Auditorio del Hospital General de Zona 5 en Nogales, Sonora.
Nosotros empezamos el estudio de saber las directrices que tomar, hacia qué organizaciones o órganos poder dirigir al paciente para un seguimiento apropiado y oportuno, con eficacia para el paciente, y eso es lo que queremos dejar, o sea, que todos tengamos el conocimiento de lo que debe de hacer cuando nosotros tengamos cercanía a un paciente con agresión sexual, o puede ser sexual, o violencia, que bien puede llegar a urgencias, indicó la doctora Díaz.
Esta capacitación está dirigida a personal de salud de diversas instituciones públicas y privadas, así como estudiantes universitarios de medicina, enfermería, fisioterapia y psicología, por lo que la integración de este equipo busca dotar a los asistentes de un esquema claro y protocolario de actuación ante estos casos sensibles.
Nosotros documentamos la necesidad del contacto de personal médico en el ámbito de bioética, medicina legal, por lo tanto, ya el tercer simposio fue dirigido al personal de la salud. Y ahorita en este cuarto simposio tenemos la inquietud de tocar temas que a lo mejor son un poquito más sensibles, pero que es importante para que tengamos nosotros como personal de la salud conocimiento al respecto, comentó el presidente Guevara.