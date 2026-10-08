Iglesia llama a unir esfuerzos ante violencia, adicciones y suicidio entre jóvenes en Nogales

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El Padre Leonardo Manteca Ramos advirtió sobre los problemas sociales que afectan a familias, adolescentes y jóvenes, y llamó a fortalecer el acompañamiento humano y espiritual desde hogares, gobierno, sociedad civil e Iglesia

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 08/10/2026 10:31 AM.
En Nogales y editada el 08/10/2026 10:34 AM.