Iglesia llama a unir esfuerzos ante violencia, adicciones y suicidio entre jóvenes en Nogales

Nogales y el estado de Sonora enfrentan una encrucijada crítica ante el alarmante incremento de problemáticas estructurales como la violencia intrafamiliar, las adicciones y, de manera trágica, el suicidio entre adolescentes y jóvenes. Frente a estos “focos rojos” que amenazan el futuro y la viabilidad de la región, el Padre Leonardo Manteca Ramos alza la voz para exigir una intervención multisectorial urgente.
El líder pastoral de la Parroquia de la Purísima Concepción en esta ciudad advierte sobre los profundos vacíos emocionales que fracturan a los hogares en la actualidad y propone un acompañamiento tanto humano como espiritual como antídoto vital contra la desesperanza, con la premisa de sumar esfuerzos desde cada una de las familias, instituciones y la iglesia.
Expuso que como institución católica asumen un rol de primera línea en esta emergencia comunitaria, con la disposición de articular esfuerzos con los diferentes niveles de gobierno y los actores de la sociedad civil para brindar contención a los sectores más desprotegidos.
El mensaje eclesial es contundente: ninguna persona debe enfrentar su dolor en soledad, pues cada individuo posee un valor incalculable. A la par de este firme compromiso de rescate social, la Diócesis experimenta un notable renacimiento bajo el primer año de liderazgo del obispo José Luis Cerra Luna. Esta renovación comunitaria se refleja en una constante asistencia a las misas y un genuino interés intergeneracional por la educación en la fe, evidencia clara de una población que busca refugio, sentido de vida y sanación ante las graves adversidades del presente.
Como Iglesia Católica en Nogales reafirma su compromiso de atención espiritual ante los complejos retos de la actualidad, al advertir sobre la gravedad de diversas problemáticas sociales con particular afectación en adolescentes y jóvenes.
Sí, la sociedad, los problemas sociales son muy complejos e implica desde problemas familiares, problemas laborales, sabemos que por desgracia también Nogales y Sonora tiene un índice muy alto de suicidios y desgraciadamente en adolescentes y en jóvenes. O sea, son focos rojos, son focos que sí tenemos que atender, dijo.
A la Iglesia le corresponde en su tarea anunciar a Cristo, decirle que toda persona es valiosa, que es importante, que es querida, que es amada por Dios. Y también, junto con otros actores de la sociedad, gobierno, sociedad civil, pues crear mecanismos, organismos, pero también que la gente sepa que no está sola, agregó.
A la Iglesia le corresponde en su tarea anunciar a Cristo, decirle que toda persona es valiosa, que es importante, que es querida, que es amada por Dios. Y también, junto con otros actores de la sociedad, gobierno, sociedad civil, pues crear mecanismos, organismos, pero también que la gente sepa que no está sola, agregó.