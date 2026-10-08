¡Iluminan la Unidad Deportiva Villa Sonora! Casi $2 millones para impulsar el deporte en Nogales

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El Ayuntamiento puso en marcha la primera etapa de electrificación e iluminación del complejo deportivo, que además llevará el nombre de Humberto “Raspo” Grajeda por su legado en el béisbol nogalense

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/10/2026 03:20 PM.
En Nogales y editada el 08/10/2026 03:25 PM.