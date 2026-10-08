¡Iluminan la Unidad Deportiva Villa Sonora! Casi $2 millones para impulsar el deporte en Nogales

Con una inversión de un millón 970 mil 683 pesos, el Ayuntamiento de Nogales puso en funcionamiento la primera etapa del proyecto de electrificación e iluminación de la Unidad Deportiva Villa Sonora, durante una ceremonia encabezada la noche del miércoles por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, quien además anunció que el complejo llevará el nombre de Humberto “Raspo” Grajeda, en reconocimiento a su trayectoria y legado en el béisbol nogalense.
Acompañado por el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda; la directora de Obras Públicas, Verenice Verdugo Castro, y el director del Instituto Municipal del Deporte de Nogales (IMDEN), Marco Alonso Martínez Rodríguez, el presidente municipal realizó el encendido oficial del nuevo sistema de iluminación, que permitirá ampliar los horarios de uso de las instalaciones y mejorar las condiciones para la práctica deportiva.
El proyecto contempló la instalación de un transformador de 50 kilovoltamperios (kVA) para abastecer de energía eléctrica a la parte alta de la unidad, donde se encuentran las canchas de básquetbol, el campo de béisbol infantil y el espacio multifuncional destinado a la práctica de tochito y fútbol.
Asimismo, se instalaron seis postes de 13 metros de altura y 18 luminarias de 250 watts en el campo de béisbol infantil, además de otros seis postes y 18 luminarias de las mismas características en el campo multifuncional. Los trabajos incluyeron también la rehabilitación de diez luminarias en las canchas de básquetbol.
Durante la ceremonia, el alcalde destacó la importancia de recuperar y fortalecer los espacios deportivos como puntos de encuentro para las familias, especialmente para niñas, niños y jóvenes que encuentran en el deporte una oportunidad de desarrollo, convivencia y formación.
Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el anuncio de que el complejo deportivo llevará el nombre de Humberto “Raspo” Grajeda, como homenaje a un hombre que dedicó su vida al béisbol y contribuyó a la formación de generaciones de deportistas nogalenses.
Gim Nogales reconoció el legado de Grajeda, cuya entrega y pasión por esta disciplina dejaron una huella en la historia deportiva de la ciudad, por lo que consideró importante preservar su nombre en un espacio destinado precisamente al desarrollo de nuevos talentos.
Con esta primera etapa de modernización, la Unidad Deportiva Villa Sonora contará con mejores condiciones de iluminación para el desarrollo de entrenamientos, encuentros deportivos y actividades recreativas en horario nocturno.