¡Jubilados de Pemex cierran terminal en Nogales! Exigen recuperar sus servicios médicos

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Extrabajadores bloquearon los accesos a la Terminal de Almacenamiento y Reparto en el parque industrial San Ramón para exigir la restitución de la atención médica. La protesta detuvo por varias horas decenas de camiones cisterna

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/10/2026 04:28 PM.
En Nogales y editada el 08/10/2026 04:31 PM.