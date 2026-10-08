¡Jubilados de Pemex cierran terminal en Nogales! Exigen recuperar sus servicios médicos

Un grupo de manifestantes entre hombre y mujeres jubilados de Petróleos Mexicanos Pemex, de Nogales, Sonora cerraron las puertas de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Nogales, ubicada en el parque Industrial San Ramón.
Lo anterior como parte de una manifestación nacional que realizaron miles de ex trabajadores jubilados de Pemex en todo el país.
El movimiento provocó el paro de decenas de camiones cisterna que se mantuvieron por horas en las calles aledañas a dicho parque industrial de Nogales.
El jubilado José Arturo Villarino Ruiz, explicó que el motivo del movimiento nacional es lograr que les regresen sus servicios médicos, ya que después de haber sido una atención de orgullo, hoy no tienen nada.
Estamos reunidos aquí porque somos jubilados de Pemex, y no tenemos servicio médico estamos haciendo este movimiento para recuperarlo y tenerlo nuevamente.Vamos a impedir un poco el acceso y una presión leve pera esto es a nivel nacional, se supone, y queremos recuperar nuestros derechos, explicó Villarino.
Estamos aproximadamente en unos 30 jubilados no tienen servicio médico?, ni los activos tampoco, son unos 50 activos aquí en Nogales, y esto se supone porque es planta chica, ya en Hermosillo ya sería planta muy grande, pero esto el paro es a nivel nacional.
Tenemos unos 15 días ya sin servicio médico definitivamente, sí teníamos un doctor que nos atendía y una poca de medicina, pero ya cirugías y eso nos mandaban a Hermosillo o Salamanca, México. Pero ya los hospitales y todo eso ya tenemos varios años, unos 15 años más o menos que estamos batallando.
No tenemos nada hay mucha gente que tiene cáncer y tienen que darles sus terapias y no se las están dando.
Tenemos unos 15 días ya sin servicio médico definitivamente, sí teníamos un doctor que nos atendía y una poca de medicina, pero ya cirugías y eso nos mandaban a Hermosillo o Salamanca, México. Pero ya los hospitales y todo eso ya tenemos varios años, unos 15 años más o menos que estamos batallando.
No tenemos nada hay mucha gente que tiene cáncer y tienen que darles sus terapias y no se las están dando.
¿Para jubilarse la edad es de 55 años o con 35 años de servicio y pues todos hicimos ese proceso, antes era de primera calidad era un orgullo el servicio médico en Pemex, ahorita estamos batallando mucho, ya tenemos algún tiempo, ¿Cuánto bajó en porcentajes? Bajo a cero, ya no tenemos nada ahorita.
No sabemos qué está pasando, nosotros queremos una explicación, una solución a esto lo más pronto posible, ojalá esto termine pronto y tengamos otra vez a tener nuestro servicio médico.
No sabemos qué está pasando, nosotros queremos una explicación, una solución a esto lo más pronto posible, ojalá esto termine pronto y tengamos otra vez a tener nuestro servicio médico.
En el servicio de pago de nuestra jubilación no hay problema nada más el servicio médico, sí, estamos batallando.
La idea es unas dos horas y luego no sabemos si volvamos a hacer alguna actividad de paro o algo más hasta ahorita necesitamos ponernos de acuerdo.
La idea es unas dos horas y luego no sabemos si volvamos a hacer alguna actividad de paro o algo más hasta ahorita necesitamos ponernos de acuerdo.
Pues de que esto se va a estar tratando de hacer por lo menos una vez a la semana, estar presionando, igual venir y cerrar la planta, que no haya venta, que no haya entrega de producto ni nada y presionar, para que nos regresan el servicio médico, dijo Juan Manuel Domínguez García.