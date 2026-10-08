¡Julia Huerta llama a las mujeres de Nogales a tomar protagonismo en la vida política!

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La militante de Morena destacó la importancia de superar la apatía, participar en los asuntos públicos y aprovechar los espacios de decisión para impulsar cambios en la comunidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/10/2026 11:09 AM.
En Nogales y editada el 08/10/2026 11:11 AM.