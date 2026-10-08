¡Julia Huerta llama a las mujeres de Nogales a tomar protagonismo en la vida política!

En un llamado a fortalecer la democracia participativa y la construcción del bienestar social desde las bases, Julia Huerta, militante de Morena y activista política, enfatizó la urgente necesidad de una mayor integración de la ciudadanía en los asuntos públicos. Con especial determinación, convocó a las mujeres de Nogales, de Sonora y de todo México a ocupar un rol protagónico en la vida política del país, reconociendo su papel fundamental como agentes de cambio.
En un contexto donde las decisiones políticas moldean directamente las condiciones de vida de las familias, Julia Huerta hizo un llamado a superar la apatía y asumir la participación como una herramienta indispensable para consolidar el avance social.
"Invitamos a que participen, invitamos a que estén muy atentos a estos procesos de participación política", declaró Huerta, resaltando que la fortaleza de la vida pública y política radica en el involucramiento activo de todos los sectores. Enfatizó que este no es un proceso exclusivo para simpatizantes de Morena, sino una apertura democrática donde "todos podemos formar parte".
Desde su plataforma como liderazgo local de la Cuarta Transformación, Julia Huerta articuló una estrategia enfocada para fomentar la participación, especialmente entre las mujeres. Al resaltar que, en la toma de decisiones informada, es fundamental el involucramiento ciudadano, acompañado del acceso a información veraz.
Desde la prioridad de apropiación de los espacios de participación, Julia Huerta remarcó que existen mecanismos concretos de participación política que deben ser utilizados por la población. Instó a las mujeres a no solo observar, sino a integrar y liderar estos espacios, señalando que la transformación de las condiciones estatales y municipales, como se ha visto en Nogales, requiere de su visión y liderazgo continuo.
Destacó que el bienestar familiar, impulsado por programas sociales y el fortalecimiento del salario mínimo, debe ser un aliciente para la participación. Huerta mencionó que, a través de herramientas de difusión directa como el periódico Regeneración, se busca informar sobre los éxitos sociales alcanzados, empoderando así a la ciudadanía para que defienda "lo que verdaderamente es prioritario".
Julia Huerta reiteró que la consolidación del proyecto de nación exige unidad y compromiso ciudadano, al ponderar que el llamado a la acción es claro de transformar el entorno y comienza por participar en las decisiones que lo definen.