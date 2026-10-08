¡Se llenan los cursos de ICATSON Nogales! Aún hay lugares en barbería, uñas y cuidados corporales

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON) extensión Nogales, bajo la coordinación de Daniela Godínez, reporta una alta respuesta ciudadana en el inicio de su nuevo ciclo de capacitaciones.
La titilar local detalló que los cursos de repostería, barbería avanzada, e inglés en sus niveles básico y avanzado ya completaron su cupo, sin embargo, aclaró que aún existen espacios disponibles en las áreas de barbería, aplicación de uñas y cuidados corporales, por lo que, las inscripciones permanecerán abiertas durante esta semana.
Realmente ha sido muy buena la respuesta que hemos tenido, ya se nos llenaron varios cursos, nos quedan disponibles lo que es barbería, aplicación de uñas y el otro es cuidados corporales. Para la gente todavía tenemos esta semana inscripciones, los invitamos a venir para que los cursos se llenen y puedan iniciar, dijo.
Las instalaciones operan en el edificio Nodo de Creatividad del TEC, con acceso por la calle del DIF, frente a la Casa Hogar y cerca del Banco del Bienestar. Las personas interesadas pueden solicitar información al teléfono 631 209 07 96 mediante llamadas o mensajes de texto por WhatsApp, así como atención al público de lunes a sábado, de 9:00 a 16:00 horas.
Como beneficio adicional, ICATSON Nogales ofrece una bolsa de trabajo, al momento del registro, los participantes pueden integrarse a esta base de datos para conectar con empresas locales ante posibles vacantes, con la premisa de que han logrado establecer convenios de colaboración con organismos empresariales como Canacintra e Index, entre otros.