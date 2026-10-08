¡Se llenan los cursos de ICATSON Nogales! Aún hay lugares en barbería, uñas y cuidados corporales

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La respuesta ciudadana permitió llenar los grupos de repostería, barbería avanzada e inglés, pero todavía hay espacios disponibles en otros cursos; las inscripciones continúan esta semana

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 08/10/2026 10:09 AM.
En Nogales y editada el 08/10/2026 10:16 AM.