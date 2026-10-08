¡Morena abre registros en Sonora rumbo a 2027! Aspirantes podrán inscribirse del 8 al 18 de octubre

...

El partido publicó la convocatoria para definir las Coordinaciones Municipales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Los aspirantes deberán registrarse en línea y cumplir reglas que incluyen austeridad, equidad y paridad de género

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 08/10/2026 04:44 PM.
En Nogales y editada el 08/10/2026 04:50 PM.