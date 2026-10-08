¡Morena abre registros en Sonora rumbo a 2027! Aspirantes podrán inscribirse del 8 al 18 de octubre

El Comité Ejecutivo Nacional del partido político Morena publicó la convocatoria oficial para el proceso de definición de las Coordinaciones Municipales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Sonora. En el documento, la organización establece las bases y etapas para seleccionar a las personas que fortalecerán la estructura territorial, en busca de consolidar el proyecto de nación y la participación popular en cada municipio sonorense.
Las personas interesadas en participar solicitarán su registro en línea desde el 8 hasta el 18 de octubre de 2026 a través del portal oficial del partido, al precisar que, cada aspirante tiene la posibilidad de postularse para una sola coordinación municipal. Para completar este paso, las y los ciudadanos deberán entregar diversos formatos y documentos digitalizados, como su identificación oficial, acta de nacimiento y comprobante de domicilio; el sistema emitirá un acuse de recibo, aunque este papel no garantiza la aprobación definitiva de la candidatura.
Para avalar los registros, la Comisión Nacional de Elecciones revisará minuciosamente el cumplimiento de los requisitos legales y éticos de cada perfil. Los aspirantes deben demostrar una trayectoria honesta, cercanía con la gente y un compromiso absoluto con las causas sociales. Además, la normativa prohíbe la postulación de personas con sentencias firmes por delitos sexuales, violencia familiar o deudores alimentarios morosos; estas medidas pretenden garantizar la integridad de los líderes locales del movimiento.
Durante el periodo de promoción, las y los participantes tienen permitido realizar recorridos casa por casa, reuniones vecinales o asambleas en espacios públicos. Sin embargo, la dirigencia nacional prohíbe estrictamente el derroche de recursos, la contratación de anuncios espectaculares y la intervención de servidores públicos a favor de cualquier candidato. El partido sancionará cualquier intento de coacción o entrega de dádivas con la cancelación del registro; así, la institución electoral busca mantener la equidad y la austeridad en todo el proceso interno.
La selección final de perfiles más idóneos podrá apoyarse en el método de encuesta o en estudios de opinión si existen múltiples opciones viables y la Comisión Nacional de Elecciones aplicará ajustes para cumplir con el principio de paridad de género en la designación de los coordinadores. Además, el partido publicará los registros aprobados definitivos a más tardar el 31 de diciembre de 2026 en su página web oficial; todas estas determinaciones tendrán un carácter definitivo e inapelable dentro de la organización.