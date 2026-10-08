¡Morena busca sumar fuerzas en Nogales! Angélica Burgos fortalece diálogo con trabajadores del IMSS

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Angélica Burgos se reunió con integrantes del SNTSS en Nogales y destacó que el diálogo y la construcción de acuerdos permiten fortalecer la unidad y presencia territorial de Morena

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/10/2026 10:34 AM.
En Nogales y editada el 08/10/2026 11:02 AM.