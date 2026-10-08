¡Morena busca sumar fuerzas en Nogales! Angélica Burgos fortalece diálogo con trabajadores del IMSS

Al impulsarse la construcción de acuerdos, así como la suma de voluntades de los distintos sectores y organizaciones en esta frontera, se fortalece al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), consideró Angélica Burgos.
La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, tuvo un encuentro con los integrantes de la delegación local del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
Tuvimos una reunión de mucha cordialidad y coincidencias que es lo más importante...principalmente porque mediante el diálogo se construyen acuerdos que favorecen y fortalecen al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en esta frontera, explicó.
De ahí la importancia en marcar presencia como militantes de Morena, señaló, en los diversos sectores sociales y económicos de Nogales, estableciendo enlaces con las organizaciones y grupos progresistas de la ciudad.
Todos los integrantes del Comité Unidos por Nogales y la Transformación...están comprometidos en compartir en nuestra comunidad fronteriza, la información para la defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en el Estado y en el País, manifestó.