¡Preparan la calle Ruiz Cortines ante las lluvias! Realizan mantenimiento preventivo en Nogales

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Obras Públicas trabaja en la rehabilitación de la carpeta asfáltica de esta vialidad durante dos días, mientras Tránsito Municipal implementará medidas para facilitar la circulación y prevenir accidentes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/10/2026 03:04 PM.
En Nogales y editada el 08/10/2026 03:15 PM.