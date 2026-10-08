¡Preparan la calle Ruiz Cortines ante las lluvias! Realizan mantenimiento preventivo en Nogales

Con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y prevenir afectaciones ante las lluvias pronosticadas para los próximos días, el Ayuntamiento de Nogales, a través de la Dirección de Obras Públicas, realiza trabajos de mantenimiento en la carpeta asfáltica de la calle Ruiz Cortines, los cuales tendrán una duración estimada de dos días.
El secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda, y el jefe del Departamento de Tránsito Municipal, Eliseo Estrada Muñiz, realizaron un recorrido de supervisión por esta vialidad para constatar el desarrollo de las labores y coordinar las medidas de seguridad necesarias durante su ejecución.
Medina Esqueda explicó que estas acciones buscan conservar en mejores condiciones una de las arterias de la ciudad, particularmente ante las precipitaciones previstas para el sábado, domingo y lunes.
Estamos realizando estos trabajos de manera preventiva, antes de la llegada de las lluvias, como parte del Programa Permanente de Mantenimiento Urbano que también se desarrolla en distintas colonias de Nogales, señaló el funcionario.
Finalmente, las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones al transitar por la zona, reducir la velocidad, respetar los señalamientos y atender las indicaciones de los agentes de Tránsito, debido a la presencia de maquinaria y personal operativo.
Estas labores forman parte de las acciones permanentes de conservación de la infraestructura vial que impulsa el Gobierno de la Ciudad para mejorar la movilidad y seguridad de las familias nogalenses.