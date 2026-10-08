¡El PRI de Nogales se renueva! Jóvenes toman fuerza y se preparan rumbo a 2027

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El partido tomó protesta al nuevo Comité Directivo de la RED Jóvenes por México, con el objetivo de fortalecer la participación juvenil y el trabajo territorial en la frontera

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 08/10/2026 12:35 PM.
En Nogales y editada el 08/10/2026 12:38 PM.