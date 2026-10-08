¡El PRI de Nogales se renueva! Jóvenes toman fuerza y se preparan rumbo a 2027

Con un llamado a la participación ciudadana y bajo el lema “Súmate a la Revolución”, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Nogales celebró la toma de protesta del nuevo Comité Directivo de la RED Jóvenes por México. El evento, encabezado por el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, David Ricardo Chavoya Acosta, marca el inicio de una etapa de renovación para el partido en la frontera.
Durante la ceremonia, que congregó a decenas de simpatizantes en las instalaciones del partido, Emmanuel Rodríguez, conocido como “El Choncho”, asumió formalmente la presidencia de la RED en Nogales. A su lado, Mariana Reyes tomó protesta como la nueva Secretaria General, al asumir ambos el compromiso de liderar y representar las inquietudes de la juventud nogalense.
El evento también sirvió de escenario para presentar y reconocer a los perfiles que integran este nuevo Comité Directivo, quienes tendrán la tarea de fortalecer las bases del partido, donde figuran Azucena Díaz, Secretaria de Organización; Leopoldo Alaniz, Secretario de Acción Territorial; Cielo Magaña, Coordinadora de Vinculación Universitaria y Concepción Sánchez, Secretaria de Acción Electoral.
David Chavoya y Emmanuel Rodríguez se dirigieron a la militancia desde el podio, con un amplio reconocimiento a cada voluntario y a cada uno de los jóvenes que han decidido sumarse a esta organización política.
Esto apenas comienza, hay mucho por construir, muchas calles por recorrer y más jóvenes por sumar, fue el mensaje central de la nueva dirigencia, al destacar que este acto representa un nuevo comienzo para el PRI en Nogales.