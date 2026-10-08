Retiran maleza y escombro antes del Día de Muertos en Nogales

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El Ayuntamiento intensificó la limpieza de los 11 panteones de la ciudad para prevenir la proliferación del mosco del dengue y recibir a los visitantes en espacios limpios y seguros

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 08/10/2026 03:01 PM.
En Nogales y editada el 08/10/2026 03:04 PM.