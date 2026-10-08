Retiran maleza y escombro antes del Día de Muertos en Nogales

Más de 100 metros cúbicos de maleza y escombro, han sido retirados de los camposantos de Nogales, Sonora, en un operativo intensito para prevenir la propagación del mosco del dengue y preparar los recintos para las próximas festividades del Día de Muertos.
Ramón Zambrano, director de Imagen Urbana en Nogales, explicó que estas acciones preventivas abarcan los 11 panteones que pertenecen a la ciudad, con cuadrillas activas que refuerzan labores de mantenimiento, por lo que la estrategia busca garantizar espacios seguros y dignos antes de que inicie el mayor de visitantes.
Nos encontramos trabajando hace una semana y media aproximadamente, pues esto para que no nos gane el tiempo, para que vengan las personas que vienen a visitar a los seres que ya no se encuentran con nosotros y pues tengan las instalaciones limpias, mencionó Zambrano.
El director proyectó que el operativo masivo concluya la próxima semana, para luego dar paso a la logística de los días festivos, que contará con abastecimiento de agua, centros de acopio de basura y personal de guardia dentro de los recintos, por lo que las autoridades exhortaron a los ciudadanos a utilizar los contenedores y evitar depositar los desechos en las tumbas contiguas.
Puedo decir que hemos sacado más de 100 metros cúbicos de esta sola área, que con motivo pues nos acaba de pasar lo que son los tiempos de lluvia, pues si hay bastante maleza, bastante poda de árboles, de igual manera como es bastante basura, comentó.