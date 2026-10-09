¡28 años transformando vidas en Nogales! La UTN impulsa a generaciones de profesionistas

En el marco de su 28 aniversario y tras celebrar su reciente cuadragésima primera graduación, la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN) se consolida no solo como un centro de excelencia académica, sino como un motor fundamental de movilidad social. El Rector de la institución, Maestro Miguel Ángel Salazar Candia, reflexionó sobre la evolución histórica de la universidad y el impacto tangible que sus egresados tienen hoy en el mercado laboral y en su comunidad.
Muchos de nuestros primeros egresados eran el primer miembro de la familia que se graduaba o que tenía un título profesional. O sea, prácticamente era simbólico el cobro que había para ingresar a la universidad tecnológica, de tal manera de que mucha gente que no en aquel entonces no tenía oportunidad de ingresar a otra opción de educación superior, se venía a la universidad tecnológica y lograba sacar un título, dijo en conferencia con medios de comunicación.
Desde sus inicios, la institución se posicionó como una opción sumamente atractiva para los padres de familia, ya que su modelo educativo permitía a los jóvenes incorporarse al mercado de trabajo de una manera muy rápida. Para muchas familias de sectores vulnerables, la UTN representó la única oportunidad real de acceder a estudios superiores.
Expuso que el impacto más profundo de la institución radica en las historias de sus estudiantes, al precisar que, durante los primeros años, gran parte de los egresados se convirtieron en el primer miembro de su familia en graduarse y obtener un título profesional, un hecho que el Rector describe como altamente simbólico y motivo de un gran orgullo familiar.
Este fenómeno representó un doble reto para la plantilla docente de la universidad, ya que debían atender a un segmento de la población que históricamente carecía de opciones para cursar estudios superiores. Hoy en día, gracias a la consolidación de sus programas y la apertura de ingenierías, la formación que reciben los jóvenes en la UTN es completamente equiparable a la de instituciones de gran prestigio como la Universidad de Sonora (Unison) o el Tecnológico.
De cara al futuro y mantener su compromiso con la actualización académica, el Maestro Salazar Candia adelantó que vienen proyectos importantes para la institución. Se espera que muy pronto se consolide la oferta de estudios de posgrado. Esta expansión extenderá la influencia académica de la UTN, lo que se traducirá directamente en una mejor calidad de vida para sus egresados y multiplicará el impacto social que la universidad ha mantenido como su principal bandera durante 28 años.