¡28 años transformando vidas en Nogales! La UTN impulsa a generaciones de profesionistas

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En su 28 aniversario, la Universidad Tecnológica de Nogales destaca su papel en la movilidad social y la formación de profesionistas que hoy ocupan puestos de liderazgo en empresas de la región. Su rector, Miguel Ángel Salazar Candia, adelantó que la institución proyecta ampliar su oferta con estudios de posgrado

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/10/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 09/10/2026 04:54 PM.