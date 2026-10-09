¡Alcalde encabeza jornada de oración por Nogales! Llama a fortalecer los valores y la convivencia

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Juan Francisco Gim Nogales participó en el acto “Oración por mi Ciudad y Proclamación de Confianza en Jesucristo”, realizado en la plaza Miguel Hidalgo, donde destacó la importancia de la unión, el respeto y los valores familiares

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/10/2026 04:58 PM.
En Nogales y editada el 09/10/2026 05:03 PM.