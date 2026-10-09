¡Alcalde encabeza jornada de oración por Nogales! Llama a fortalecer los valores y la convivencia

Con la participación de representantes de 30 iglesias cristianas, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales asistió al acto cívico “Oración por mi Ciudad y Proclamación de Confianza en Jesucristo”, celebrado en la plaza Miguel Hidalgo, donde destacó la importancia del respeto a la libertad de creencias, la convivencia y los valores que contribuyen al bienestar de las familias nogalenses.
Durante la ceremonia, el presidente municipal agradeció la presencia de Daniel Moreno, presidente de la Alianza de Pastores del Estado; Mike Gowans, director de B Missions en Arizona, y Amanda Marshena, encargada de Asuntos Religiosos de Sonora, así como de los integrantes de las distintas congregaciones que participaron en esta jornada de reflexión.
Como parte del programa cívico, se contó con la colaboración de la banda de guerra del Instituto Tecnológico de Nogales y de elementos del Ejército Mexicano, quienes estuvieron a cargo del izamiento de la bandera nacional.
En su intervención, Gim Nogales resaltó que la diversidad de creencias constituye una expresión de la pluralidad de la sociedad nogalense y reiteró la importancia de preservar el respeto, la inclusión y el carácter laico de las instituciones públicas.
Nuestra ciudad es una comunidad diversa, donde todas las personas tenemos libertad de creencias y de convicciones. Esa libertad y ese respeto son fundamentales para mantener el carácter laico de nuestras instituciones, expresó.
El amor, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la esperanza son cimientos que ayudan a construir familias fuertes, enfatizó.
Agradezco sinceramente a las asociaciones cristianas que hoy se reúnen para orar por nuestra ciudad, por nuestras familias, por nuestros jóvenes y por quienes enfrentan alguna dificultad, manifestó.