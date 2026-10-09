¡Ambos Nogales se unen contra el cáncer! Forman lazo humano en la frontera

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Personal del sector salud y autoridades de ambos lados de la frontera participaron en una actividad simbólica en la garita Morley para visibilizar la lucha contra el cáncer y difundir las opciones de prevención, detección y atención médica disponibles para la comunidad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 09/10/2026 02:23 PM.
En Nogales y editada el 09/10/2026 02:33 PM.