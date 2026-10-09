¡Ambos Nogales se unen contra el cáncer! Forman lazo humano en la frontera

Visibilizar la unión en la lucha contra el cáncer mediante un lazo humano entre ambos Nogales, fue el objetivo principal del evento realizado este viernes en las inmediaciones de la garita Morley, ya que, con esta acción simbólica, se busca demostrar el intenso trabajo trasfronterizo enfocado en mejorar la salud pública de la región.
Este encuentro coordinado por el Consejo Binacional de Salud, representado en esta ocasión por la Dra. Hilda García del Colegio de la Frontera y la Dra. Daniela Lara, directora del Centro de Salud Urbano, contó con la presencia de decenas de integrantes del sector salud, además de autoridades municipales como el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipolito Sedano Ruiz, la directora de Salud Municipal, Viviana García, la presidenta de la comisión de Salud en el Cabildo, Dora Alicia Ruelas, entre otros representantes.
Bien, pues el objetivo inicial y principal de este lazo simbólico es visibilizar la unión que tenemos entre ambos nogales, tanto en organizaciones civiles, pero sobre todo en el sistema de salud de ambos nogales. Con este esfuerzo hemos reflejado que nos unimos ambas localidades para formar el lazo y que la población conozca los apoyos que estamos haciendo de manera binacional, indicó la Dra. Daniela Lara, directora del Centro de Salud Urbano.
Las autoridades recordaron que existen módulos de afiliación institucional abiertos al público en general para garantizar que nadie se quede sin opciones de tratamiento oportuno.
Hay mucha gente en Nogales, Sonora, que cruza todos los días porque son incluso ciudadanos, se pueden tener acceso a sus servicios, pero también hay otros servicios que están abiertos para la comunidad, entonces se puede tener acceso a servicios de salud compartidos cuando hay posibilidades y una de las funciones del consejo tiene que ver diseminar qué oportunidades hay para la población en otro lado de la frontera, manifestó Hilda García, del Colef y Cobinas.