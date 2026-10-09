¡Ambos Nogales se unen contra el cáncer de mama! Capacitarán al personal de salud

Con el objetivo principal de fortalecer la capacitación clínica y la sensibilización humana del personal de salud, así como de estudiantes de esta área en ambos lados de la frontera, el próximo 14 de octubre se llevará a cabo una jornada binacional de actualización sobre el cáncer de mama en el Teatro Auditorio de Nogales, informó la doctora Daniela Lara.
La especialista y enlace de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos en Nogales, Sonora y directora del Centro de Salud Urbano, enfatizó la necesidad de dotar de herramientas de diagnóstico al personal médico, pero resaltó de manera puntual la importancia del trato humano.
Con esto se busca fortalecer y sensibilizar a todo el personal que está dentro de las instituciones de salud públicas y privadas de ambos Nogales, y también al personal que está en formación, para tener esta sensibilización a la hora de atender a la población en general, pero sobre todo en temas tan sensibles cuando se trata de algún tipo de cáncer, y sobre todo los cáncer en las mujeres, recalcó.
La especialista destacó la colaboración interinstitucional actual entre organismos como IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, IMSS Bienestar y la Dirección de Salud Municipal, al precisar que, esta comunicación activa permite cerrar brechas en la atención integral y facilita el apoyo mutuo para estudios especializados o consultas médicas entre las distintas dependencias.
Estamos buscando atender a esta parte de los trabajadores sociales, los promotores de salud, el personal administrativo que es quienes realmente nos apoyan a gestionar a la hora de conseguir una cita médica con el especialista, una referencia o un estudio de mayor relevancia, como lo es una mamografía o un ultrasonido.
Con esto buscamos realmente sensibilizar a la población que está dentro de las unidades, incluso me atrevo a decir, hasta a los guardias de seguridad, que realmente ser empáticos con la población que se acerca a nuestras unidades en un momento de vulnerabilidad que están viviendo. Y siempre recibirlos con una buena actitud, porque recordemos que la población que acude a nuestras unidades es porque está teniendo un padecimiento que en este momento le afecta de manera física, pero también de manera emocional, dijo.
Con esto buscamos realmente sensibilizar a la población que está dentro de las unidades, incluso me atrevo a decir, hasta a los guardias de seguridad, que realmente ser empáticos con la población que se acerca a nuestras unidades en un momento de vulnerabilidad que están viviendo. Y siempre recibirlos con una buena actitud, porque recordemos que la población que acude a nuestras unidades es porque está teniendo un padecimiento que en este momento le afecta de manera física, pero también de manera emocional, dijo.