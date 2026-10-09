¡Ambos Nogales se unen contra el cáncer de mama! Capacitarán al personal de salud

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Este 14 de octubre se realizará una jornada binacional en el Teatro Auditorio de Nogales para actualizar al personal médico y sensibilizar a trabajadores de salud sobre la importancia de brindar atención empática y oportuna a pacientes con cáncer de mama

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/10/2026 04:42 PM.
En Nogales y editada el 09/10/2026 04:45 PM.