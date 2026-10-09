¡Detienen en Nogales a mujer acusada de defraudar a 33 personas con un salón de eventos!

Una mujer defraudó a más de 30 personas a quien sub rentaba un salón de eventos ubicado en la colonia 5 de Mayo, finalmente fue detenida por la AMIC Nogales, Sonora, quienes le ejecutaron una orden de aprensión quedando en prisión preventiva.
Se trata de Yubia Esmeralda “N” de 37 años quien presuntamente obtuvo un lucro indebido de cientos de miles de pesos mediante la renta de un salón de eventos cuyos servicios no habría cumplido.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, informó que un total de 33 personas habrían sido víctimas de un presunto fraude relacionado con la renta del salón de eventos Sunnyside, en esta frontera.
La detenida habría rentado el local a su propietario para posteriormente subarrendarlo a terceros y ofrecer servicios para eventos que presuntamente no cumplió, ocasionando un perjuicio patrimonial de cientos de miles de pesos.
Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ejecutó una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico.
De acuerdo con los datos de prueba integrados a la carpeta de investigación, la persona detenida, habría hecho creer a diversas personas que les rentaría el inmueble para la realización de eventos, ofreciendo determinados servicios.
Como parte de la conducta investigada, la señalada presuntamente recibió de las víctimas pagos parciales o totales correspondientes a las rentas y servicios contratados, sin que posteriormente cumpliera con lo ofrecido; los hechos documentados corresponden al periodo comprendido entre febrero y septiembre de 2026.
Con base en los datos obtenidos durante las investigaciones, el Ministerio Público solicitó y obtuvo del Juez la orden de aprehensión que fue ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en Nogales, Sonora. La persona detenida quedó a disposición del Juez Oral.
La Fiscalía del estado invita a las personas que consideren haber sido víctimas de fraude relacionado con este establecimiento o de hechos similares a presentar su denuncia ante las autoridades correspondientes, a fin de que se investiguen los hechos.