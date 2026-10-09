¡Detienen en Nogales a mujer acusada de defraudar a 33 personas con un salón de eventos!

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Yubia Esmeralda “N”, de 37 años, fue detenida por agentes de la AMIC y quedó en prisión preventiva. La Fiscalía investiga un presunto fraude relacionado con la renta del salón Sunnyside, que habría ocasionado pérdidas de cientos de miles de pesos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/10/2026 04:16 PM.
En Nogales y editada el 09/10/2026 04:19 PM.