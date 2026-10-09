¡Dos ataques de perros en Nogales dejan lesionadas a una mujer y una menor!

Agentes de la patrulla de Bienestar Animal de Seguridad Pública atendieron los llamados de dos ataques de perros a apersonas suscitados en diferentes sectores de Nogales, Sonora, donde dos personas entre ellas una menor resultaron con lesiones.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 08:55 horas que los elementos preventivos acudieron a la calle Margarita Maza de Juárez de la colonia El Rastro donde reportaban a una persona lesionada por mordedura de can.
En el lugar, María de 33 años, dijo a los oficiales que momentos antes al ir caminando por la calle Mariano Escobedo frente al kinder le salieron al paso varios perros los cuales estaban agresivos, logrando uno de ellos morderla en su pantorrilla, para posteriormente retirarse los animales a un domicilio de dicha calle.
Detalló que marcó al 911 para pedir ayuda para que se hiciera algo con los perros, ya que no es la primera vez que atacan a personas que caminan por la zona muy cercana a la escuela.
Los agentes intentaron entrevistarse con el propietario del domicilio sin tener éxito, por lo que se dio aviso al Centro de Atención de Bienestar Animal para su captura y monitoreo del perro.
En otro caso elementos de la Policía Municipal fueron alertados para que se trasladaran a la calle Andador 17 de la colonia Los Encinos donde reportaban a una persona lesionada por mordedura de can.
En el lugar se entrevistaron con Alicia de 34 años, la cual les manifestó que el día anterior a eso de las 15:30 horas su hija menor de 13 años al dirigirse a la tienda un perro la mordió a la altura de la muñeca.
Dijo que el animal es mascota de su vecino y que era su deseo dar aviso al Centro de Atención de Bienestar Animal para su monitoreo, ante lo sucedido procedieron a entrevistarse con el propietario del can, siendo el de nombre José de 36 años, a quien se le hizo de su conocimiento sobre lo sucedido.
Dijo que por un descuido de él se salió el perro y que hablaría con la vecina para ponerse de acuerdo para lo que corresponda.