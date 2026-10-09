¡Dos ataques de perros en Nogales dejan lesionadas a una mujer y una menor!

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La Patrulla de Bienestar Animal atendió dos reportes de mordeduras en las colonias El Rastro y Los Encinos. Una mujer de 33 años y una adolescente de 13 resultaron lesionadas; en ambos casos se solicitó la intervención de Bienestar Animal

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/10/2026 04:05 PM.
En Nogales y editada el 09/10/2026 04:12 PM.