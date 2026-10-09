Huía de la Policía y terminó chocando dos vehículos en Nogales

Luego de protagonizar una persecución por calles y avenidas de Nogales, Sonora, y chocar dos vehículos estacionados un conductor fue detenido por la policía luego de pagar los daños ocasionados fue dejado en libertad.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 07:00 horas que elementos de la Policía Municipal al encontrarse realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre la calle Díaz y López Mateos, observaron un Jeep Rubicón 4 puertas de color rojo circulando a marcado exceso de velocidad.
Al marcarle el alto, el conductor hizo caso omiso a la indicación e imprimiendo mayor velocidad, iniciándose una persecución por varias calles y colonias de la ciudad a la que se unieron varias patrullas más.
Fue al llegar a la calle Privada los Cerros en el sector 5 de mayo que el conductor del vehículo pierde el control, e impactó dos vehículos estacionados siendo un sedán y un pick up, ambos de la marca Nissan, para después descender del Jeep.
El fugitivo fue identificado en el lugar con el nombre de Oscar, a quien los agentes le leyeron sus derechos constitucionales, realizando una inspección al vehículo donde supuestamente no le encontraron ningún objeto constitutivo de delito siendo llevado a los patios del C4.
El informe detalla que los afectados se trasladaron a la jefatura de tránsito donde el responsable retenido cubrió los daños ocasionados a sus vehículos, en el lugar también se verificó que dicha unidad todo terreno no contara con reporte de robo.
Finalmente, el de nombre Oscar tras pagar a los afectados fue dejado en libertad, se desconoce si esta persona manejaba ebria, o bajo los influjos de alguna otra sustancia que lo motivara a darse a la fuga por la ciudad, al no citarse en el reporte oficial.