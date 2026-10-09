Huía de la Policía y terminó chocando dos vehículos en Nogales

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El conductor de un Jeep Rubicon protagonizó una persecución por calles de la ciudad luego de ignorar la indicación de alto de los agentes. Tras impactar dos vehículos estacionados en el sector 5 de Mayo, fue retenido y posteriormente liberado después de cubrir los daños

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/10/2026 11:39 AM.
En Nogales y editada el 09/10/2026 11:42 AM.