¡Huyó de Tránsito en Nogales y terminó detenido por conducir ebrio!

Tras una persecución por calles dela colonia Los Encinos un conductor ebrio fue detenido por la elementos de Tránsito Municipal y puesto a disposición de las autoridades ministeriales en Nogales, Sonora
De acuerdo con el reporte policial fue a las 23:30 horas que agentes de vialidad observaron sobre la calle Mariano Monteverde un vehículo tipo pick up de color blanco el cual no hizo un alto reglamentario antes de introducirse a ducha rúa.
Al marcarle el alto, el conductor ignoró la indicación e imprimió mayor velocidad, por lo que se inició una persecución hasta la calle Loma de Marsella del mismo sector donde detuvo su marcha.
Al bajar la ventanilla del carro los agentes percibieron un fuerte olor a alcohol, por lo que le informaron que debería ser presentado ante el médico de guardia para que dictaminara si era apto para conducir al haber ingerido bebidas embriagantes, negándose a descender.
En ese momento se acercaron dos sujetos de manera agresiva ante los oficiales los cuales exigían que dejaran al conductor, intentando intimidar a los oficiales, por lo que fue necesario que pidieran apoyo a otra unidad policial, retirándose los agresores del lugar.
Finalmente, el conductor fue detenido en el lugar donde se identificó como Gustavo "N" de 28 años, quien fue trasladado ante el médico de guardia, quien lo dictaminó en primer grado de ebriedad, no apto para conducir.
Sobre el caso la autoridad informó al Centro de Atención Temprana con Detenido donde se ordenó que la persona retenida fuera puesta a su disposición y que el vehículo fuera remolcado a los patios del corralón del C5.