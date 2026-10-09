¡Huyó de Tránsito en Nogales y terminó detenido por conducir ebrio!

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Gustavo “N”, de 28 años, ignoró una indicación de alto y aceleró para escapar de los agentes en la colonia Los Encinos. Tras la persecución, un médico lo dictaminó en primer grado de ebriedad y no apto para conducir

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/10/2026 04:25 PM.
En Nogales y editada el 09/10/2026 04:28 PM.