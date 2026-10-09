¡Julia Huerta buscará la coordinación de Morena en Nogales! Anuncia próximo registro

Tras la reciente publicación de la convocatoria oficial del partido Morena para los municipios del estado de Sonora, Julia Huerta ratificó su entusiasmo e intención de registrarse para participar en el proceso interno en busca de la coordinación del partido en el municipio de Nogales.
Julia Huerta confirmó que procederá con su registro formal luego de que los lineamientos fueran divulgados en las plataformas oficiales del instituto político. La aspirante destacó que el inicio de esta nueva etapa coincidió con un enriquecedor encuentro de diálogo sobre la transformación con estudiantes universitarios, al destacar su compromiso con la juventud y la visión a futuro para la ciudad.
Es momento de reivindicación, es momento de escuchar a los que no han sido escuchados... es momento de caminar codo a codo, de sumar esfuerzos, de andar juntos para poder construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, expresó Julia Huerta, enfatizando el carácter inclusivo de su proyecto.
Aseguró que este proyecto no es un esfuerzo unipersonal, sino el resultado del trabajo de un equipo consolidado y del respaldo de la comunidad.
Asimismo, hizo un firme llamado a la unidad dirigido a toda la militancia y simpatizantes de Morena, así como a las fuerzas políticas aliadas, como el Partido Verde, con quienes recientemente compartió espacios de participación. Huerta resaltó que la integración de todas las voces es vital para fortalecer la vida pública y política del municipio y del estado. "Todos juntos tenemos el mismo objetivo: el bienestar de Nogales", afirmó la aspirante.
Julia Huerta informó que su equipo se encuentra en la fase de recopilación de la documentación oficial requerida y proyecta formalizar su registro entre el día de hoy y mañana. Una vez completado este trámite, compartirá oficialmente la noticia con los medios de comunicación y la ciudadanía nogalense.