¡Julia Huerta buscará la coordinación de Morena en Nogales! Anuncia próximo registro

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Tras la publicación de la convocatoria, Huerta confirmó que prepara la documentación para inscribirse en el proceso interno. También anunció recorridos casa por casa y llamó a la unidad de la militancia y sus aliados políticos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/10/2026 08:19 AM.
En Nogales y editada el 09/10/2026 08:23 AM.