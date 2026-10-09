¡Julia Huerta va por las colonias de Nogales! Plantea recorridos casa por casa rumbo a 2027

Tras formalizar lo que será su registro en el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Julia Huerta trazó los ejes estratégicos de su plan de trabajo territorial para encabezar la coordinación local del partido, con la mira puesta en la consolidación del movimiento rumbo al proceso electoral de 2027.
La aspirante a la coordinación municipal resaltó que la etapa posterior al registro se centrará en un despliegue directo a ras de suelo en cada colonia y calle de Nogales, privilegiando el diálogo vecinal por encima de las estructuras tradicionales de escritorio.
En los ejes clave de la ruta de trabajo territorial, señaló presencia territorial casa por casa con recorridos permanentes en las colonias para escuchar de primera mano las inquietudes vecinales, organizar reuniones comunitarias e informar los avances del movimiento mediante la entrega del periódico Regeneración.
Ratificó la activación de espacios públicos comunitarios con diálogos en parques y canchas deportivas para involucrar a las familias y juventudes, difundiendo los logros de los gobiernos de la Cuarta Transformación encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Alfonso Durazo y el gobierno municipal.
Sostuvo su interés de la construcción democrática rumbo a la encuesta con el respaldo pleno al método de encuesta estipulado en la convocatoria de Morena, asumiéndolo como una herramienta que empodera al ciudadano y democratiza las decisiones internas.
Otra referencia que consideró de coherencia ética y legitimidad, es la reafirmación del compromiso asumido desde su separación voluntaria de la Tesorería Municipal para dedicarse de tiempo completo al trabajo social y político en el territorio sin conflicto de intereses.
La convocatoria marca con claridad el camino: salir al encuentro de la gente, caminar casa por casa y dialogar con cada sector de Nogales. Nuestro proceso interno no divide, fortalece la vida pública y ciudadaniza las decisiones de Morena. Es tiempo de mujeres y es tiempo de Nogales; tenemos la convicción de llegar a cada rincón donde todavía falte profundizar el bienestar y escuchar a quienes necesitan ser escuchados para seguir construyendo el segundo piso de la transformación, manifestó.