¡Julia Huerta va por las colonias de Nogales! Plantea recorridos casa por casa rumbo a 2027

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Tras formalizar su registro en el proceso interno de Morena, Huerta presentó una ruta de trabajo centrada en el diálogo vecinal, las reuniones comunitarias y la participación ciudadana para buscar la coordinación municipal del partido

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/10/2026 03:27 PM.
En Nogales y editada el 09/10/2026 03:30 PM.