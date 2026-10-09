¡Más de 3 años de prisión por 70 pastillas de fentanilo en Nogales!

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Horacio “N” fue sentenciado a tres años, dos meses y 12 días de cárcel, además de recibir una multa de 5 mil 657 pesos, tras ser detenido en la colonia Héroes

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/10/2026 04:19 PM.
En Nogales y editada el 09/10/2026 04:24 PM.