¡Más de 3 años de prisión por 70 pastillas de fentanilo en Nogales!

Un presunto vendedor de drogas fue sentenciado a más de tres años de prisión tras ser detenido por la Policía Estatal de Seguridad Pública PESP, con 70 pastillas de fentanilo que comerciaba en calles de esta frontera.
De acuerdo con la información de la FGR, serán tres años, dos meses y 12 días de prisión que purgara el de nombre Horacio “N”, luego de que autoridades federales acreditaron su participación en un delito contra la salud relacionado con el aseguramiento de 70 pastillas con fentanilo en Nogales.
La Fiscalía General de la República informó que el ahora sentenciado había sido detenido por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública en inmediaciones de la colonia Héroes. Durante aquella intervención, los agentes le aseguraron 70 pastillas de una sustancia que contiene fentanilo.
Posteriormente, el Ministerio Público Federal presentó los elementos de prueba ante un juez y, mediante procedimiento abreviado, se dictó la sentencia de tres años, dos meses y 12 días de prisión. Horacio “N” también deberá pagar una multa de cinco mil 657 pesos.