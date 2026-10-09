¡Más de 3 años de prisión por usar una identificación falsa de Arizona en Sonora!

Un conductor fue detenido por la Guardia Nacional al presentar una identificación falsa haciéndose pasar como ciudadano americano por lo que fue sentenciado a más de tres años de prisión y a pagar una multa económica.
Se trata de Brayan “N” quien alcanzó una sentencia de tres años y cuatro meses de prisión por utilizar una identificación falsa del estado de Arizona cuando fue detenido por elementos de la Guardia Nacional sobre la carretera federal 15, en el tramo Hermosillo-Nogales.
La Fiscalía General de la República informó que la detención ocurrió a la altura del kilómetro 215 más 700, en inmediaciones de Ímuris, Sonora, de acuerdo con la investigación, Brayan “N” intentó acreditar su residencia o ciudadanía extranjera mediante una identificación de Arizona expedida presuntamente a su nombre.
Los agentes detectaron inconsistencias en el documento y realizaron una verificación ante el enlace policial correspondiente en Arizona. Según la FGR, se informó que el hombre no contaba con registro de residencia o ciudadanía en Estados Unidos.
El Ministerio Público Federal reunió los elementos de prueba y obtuvo inicialmente su vinculación a proceso, posteriormente, mediante procedimiento abreviado, un juez lo sentenció a tres años y cuatro meses de prisión por el delito de uso de documento público falso. Se informó que el sentenciado deber pagar una multa de 18 mil 894 pesos.