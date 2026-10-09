¡Más de 3 años de prisión por usar una identificación falsa de Arizona en Sonora!

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Brayan “N” fue sentenciado a tres años y cuatro meses de cárcel, además de una multa de 18 mil 894 pesos, tras presentar un documento falso durante una revisión de la Guardia Nacional en la carretera México 15, cerca de Ímuris

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/10/2026 11:34 AM.
En Nogales y editada el 09/10/2026 11:36 AM.