Nogales se prepara ante posibles lluvias y crecidas de arroyos; activarían albergues

Ante el comportamiento atípico de los fenómenos meteorológicos recientes en el pacífico mexicano, el Consejo Municipal de Protección Civil se mantiene en alerta constante, esto ante la inminente amenaza de lluvias que ha obligado a las autoridades a preparar refugios y pedir precaución a la ciudadanía ante posibles riesgos.
Los pronostico indican que dos sistemas ciclónicos, en especial el huracán Rache, traerán precipitaciones al norte y centro de Sonora desde este sábado y hasta el martes, por lo que este panorama de acuerdo con el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipolito Sedano Ruiz, ha obligado al gobierno local a realizar acciones de prevención.
El Ayuntamiento Municipal de Nogales, encabezado por el ingeniero Juan Francisco Gim, ha hecho y ha montado ya todos los dispositivos necesarios para poder prevenir cualquier situación que pudiera presentarse. Tenemos para ello preparados los espacios para la activación de albergues, las colchonetas, los equipos complementarios para poder atender a la población que fueran necesaria atender en caso de presentarse lluvias fuertes, lluvias muy copiosas, crecimiento de arroyos inclusive, comentó el secretario.
Tenemos la posibilidad de lluvias y estas lluvias pudieran traer a lo mejor algunas crecientes de arroyo. Anoche tuvimos una lluvia que no estaba pronosticada, sin embargo, llegó y como ahora sí que el clima no tiene palabra, hay que estar preparado justamente para atender estas posibilidades, mencionó.