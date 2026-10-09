Nogales se prepara ante posibles lluvias y crecidas de arroyos; activarían albergues

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Protección Civil mantiene la vigilancia ante el pronóstico de precipitaciones para los próximos días. El Ayuntamiento informó que ya tiene preparados refugios, colchonetas y equipo para atender a familias que pudieran encontrarse en riesgo

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 09/10/2026 02:09 PM.
En Nogales y editada el 09/10/2026 02:13 PM.