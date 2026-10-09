¡Vinculan a proceso a hombre por violencia familiar; lo investigan por incendio en vivienda

Luego de ser detenido por la policía municipal tras el señalamiento de su familia como generador de violencia familiar y posible responsable de incendiar su domicilio un residente de la colonia Embarcadero en Nogales, Sonora fue vinculado a proceso.
De acuerdo con los datos oficiales el pasado jueves 8 de octubre se celebró audiencia de control de detención contra Jonathan Luis “N”, por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, en perjuicio de Analuis “N”.
El Juez calificó de legal la detención, el Ministerio Público formuló imputación y se dictó auto de vinculación a proceso, además se impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
De acuerdo con la investigación, el imputado ejerció violencia verbal y psicoemocional contra su madre y profirió amenazas de muerte mientras realizaba movimientos intimidatorios con un arma prohibida hechiza, elaborada con tubo galvanizado y una hoja de acero soldada.
Jonathan Luis “N” también se encuentra bajo investigación por su probable relación con el incendio de la vivienda de su madre en la misma colonia Héroes. La Fiscalía de Sonora continúa recabando datos de prueba para determinar responsabilidades y, en su caso, avanzar hacia su judicialización.
Por este medio de dio a conocer que el pasado lunes 5 de octubre alrededor de las 16:30 horas se informó a las autoridades sobre el incendio de un domicilio en la calle Río Mayo de la colonia Héroes.
Efectivos del cuerpo de bomberos de Nogales sofocaron las llamas, pero desafortunadamente la casa construida de madera y láminas presentó pérdidas totales.
La propietaria dijo a las autoridades que momentos antes del incendio había llegado al lugar su hijo Jonathan de 31 años bastante agresivo y que vieron cuando salió corriendo del domicilio momentos después inició el fuego, por lo que sospechan sea en responsable.
Tiempo después se informó a las autoridades sobre la presencia de este sujeto en el mismo domicilio siniestrado intentando agredir a su familia con un arma blanca, siendo detenido por la policía y puesto a disposición de las autoridades ministeriales con los resultados hasta hoy mencionados.