¡Vinculan a proceso a hombre por violencia familiar; lo investigan por incendio en vivienda

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Jonathan Luis “N”, de 31 años, quedó en prisión preventiva justificada tras ser señalado por presunta violencia verbal y psicoemocional contra su madre, además de amenazarla con un arma hechiza. La Fiscalía también investiga su posible relación con el incendio que destruyó una vivienda

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/10/2026 04:31 PM.
En Nogales y editada el 09/10/2026 04:34 PM.