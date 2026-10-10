¡Arranca la Expo Bacanora 2026 en Nogales! Reúne a 30 productores y celebra el sabor de Sonora

...

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales inauguró la quinta edición del encuentro, que reúne a productores de bacanora, empresarios y emprendedores. Las actividades culturales, gastronómicas y artísticas continuarán este sábado 10 de octubre

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/10/2026 10:40 AM.
En Nogales y editada el 10/10/2026 10:50 AM.