¡Arranca la Expo Bacanora 2026 en Nogales! Reúne a 30 productores y celebra el sabor de Sonora

La tradición y el sabor de la Sierra Alta de Sonora llegaron a esta frontera con la quinta edición de la Expo Bacanora 2026, inaugurada por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales ante cientos de asistentes de México y Estados Unidos. El encuentro, que reúne a 30 productores de bacanora y 40 empresarios y emprendedores locales, ofrece una amplia muestra gastronómica, cultural y artística, con actividades que continuarán este sábado 10 de octubre.
La ceremonia inaugural se desarrolló en un ambiente festivo, donde el presidente municipal y los invitados especiales colocaron piñas simbólicas de agave en una réplica de horno artesanal, en representación del proceso tradicional de elaboración de esta bebida sonorense.
Detrás del proceso productivo del bacanora hay familias y toda una cadena de trabajo que requiere mucho esfuerzo y dedicación. Por eso, como gobierno tenemos el compromiso de apoyar a quienes mantienen viva esta tradición, expresó el alcalde.
Durante la inauguración, la presidenta del Consejo Empresarial de Nogales, María Elena Gallego Lechuga, agradeció la participación de productores, emprendedores y organizadores que hicieron posible esta quinta edición, así como la respuesta de las familias que acudieron al evento.
Por su parte, el cónsul de México en Nogales, Arizona, Marcos Moreno Báez, y el presidente del Consejo Regulador del Bacanora en Sonora, Jorge Eduardo Lemmen Meyer Baranzini, destacaron el potencial económico y comercial de esta bebida tradicional sonorense, tanto en el mercado nacional como en el internacional.
Como parte de las actividades, el presidente municipal y los invitados especiales recorrieron los módulos de exhibición, donde conocieron la variedad de productos ofrecidos por los participantes y degustaron muestras de la gastronomía regional.
La Expo Bacanora continuará este sábado 10 de octubre con una programación artística que, de las 5:00 a las 8:00 pm, incluirá las presentaciones del grupo de danza Semilla Escénica, el cantante Samuel Zazueta, Black Roses e Isaac Esquer. Posteriormente, otras agrupaciones musicales subirán al escenario para continuar con las actividades.
El programa también contempla una demostración del proceso artesanal de elaboración del bacanora, así como una dinámica de cata en la que un especialista evaluará las habilidades de los participantes para identificar las características de esta bebida tradicional.
Para garantizar el desarrollo ordenado de las actividades y la seguridad de los asistentes, se implementó un operativo de vigilancia y control vial con la participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, entre ellas el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Con esta quinta edición, la Expo Bacanora fortalece la promoción de las tradiciones sonorenses, impulsa la actividad económica de los productores regionales y fomenta el intercambio comercial y cultural entre las comunidades de ambos lados de la frontera.