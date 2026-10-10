Avanza en Nogales la actualización del reglamento para el comercio en la vía pública

Con un avance superior al 30%, regidores y funcionarios del Ayuntamiento de Nogales trabajan en la revisión y actualización del reglamento que regula las actividades comerciales y los oficios en la vía pública, normativa que tiene aproximadamente 20 años de antigüedad y cuya modernización permitirá fortalecer el marco jurídico y las facultades de la Coordinación de Inspección y Vigilancia.
El secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, informó que en este proceso participan 15 regidores integrantes de las comisiones de Gobernación y Reglamentación; Hacienda, Cuenta Pública y Patrimonio; y Desarrollo Económico, además de funcionarios municipales involucrados en la aplicación de estas disposiciones.
Explicó que el análisis se desarrolla en comisiones unidas, con el propósito de revisar los alcances de la propuesta presentada por la Secretaría del Ayuntamiento y construir acuerdos que permitan contar con un instrumento normativo actualizado, acorde con las necesidades actuales del municipio.
Destacó que a las reuniones también se han incorporado regidores que no forman parte de dichas comisiones, lo que refleja el interés de ampliar la participación en la revisión de una normativa que incide directamente en el ordenamiento de las actividades comerciales en los espacios públicos.
Vamos avanzando a buen ritmo en la revisión de este proyecto. En pocos días hemos logrado acuerdos importantes que nos acercan a la elaboración del dictamen, con la intención de someterlo a consideración del pleno del Cabildo durante la próxima sesión ordinaria de octubre, señaló Sedano Ruiz.
Finalmente, reiteró que el objetivo es contar con disposiciones claras y actualizadas que brinden mayor certeza jurídica, fortalezcan las funciones de Inspección y Vigilancia y contribuyan al ordenamiento de las actividades comerciales y los oficios en la vía pública.