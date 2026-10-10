Avanza en Nogales la actualización del reglamento para el comercio en la vía pública

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Con más del 30% de avance, regidores y funcionarios municipales revisan una normativa con cerca de 20 años de antigüedad para fortalecer la regulación comercial y las facultades de Inspección y Vigilancia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/10/2026 11:02 AM.
En Nogales y editada el 10/10/2026 11:20 AM.