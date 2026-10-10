Impulsan acciones por el Mes Rosa con deporte y una colecta solidaria

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Elementos de Seguridad Pública Municipal y alumnos de la Preparatoria Hispana participaron en un encuentro deportivo y una colecta a favor de la Asociación George Papanicolaou, como parte de las actividades del Mes Rosa

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/10/2026 11:39 AM.
En Nogales y editada el 10/10/2026 11:48 AM.