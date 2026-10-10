Impulsan acciones por el Mes Rosa con deporte y una colecta solidaria

Con un encuentro de fútbol entre elementos de Seguridad Pública Municipal y estudiantes de la Preparatoria Hispana, acompañado de una colecta en beneficio de la Asociación George Papanicolaou, el Ayuntamiento de Nogales promovió la prevención del cáncer de mama y la solidaridad comunitaria, como parte de las actividades conmemorativas del Mes Rosa.
La jornada se realizó el miércoles 7 de octubre, con la participación de integrantes de ambas instituciones, quienes se sumaron a esta iniciativa para generar conciencia sobre la importancia de la detección oportuna y el acompañamiento a las personas que enfrentan esta enfermedad.
La ceremonia de apertura estuvo encabezada por la directora de Salud Municipal, Viviana García Ruiz, quien destacó la importancia de involucrar a los distintos sectores de la sociedad en actividades que contribuyan a fortalecer la cultura de la prevención y el cuidado de la salud.
Como parte del encuentro, se llevó a cabo un boteo solidario para recaudar fondos destinados a la Asociación George Papanicolaou, organización que desarrolla labores de prevención, orientación y apoyo a personas afectadas por el cáncer.
Además de fomentar la convivencia y la actividad física, esta jornada permitió estrechar los vínculos entre Seguridad Pública Municipal y la comunidad educativa, mediante una actividad que convirtió al deporte en un espacio de sensibilización y participación social.
La iniciativa también puso de manifiesto la importancia de sumar esfuerzos institucionales y ciudadanos para llevar el mensaje de prevención a más sectores de la población, especialmente durante octubre, mes dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mama.