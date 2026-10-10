¡Inauguran “La Puerta” en Nogales! Un monumento que simboliza la fe, la esperanza y la unión

La plaza Las Palomas cuenta con un nuevo monumento denominado “La Puerta”, una obra impulsada por la comunidad cristiana que simboliza la fe, la esperanza y la apertura al encuentro entre las personas. Su inauguración se realizó en el marco del Día de Oración por Mi Ciudad, con la participación del alcalde Juan Francisco Gim Nogales, representantes religiosos y autoridades de ambos lados de la frontera.
Durante la ceremonia, el presidente municipal estuvo acompañado por el cónsul de México en Nogales, Arizona, Marcos Moreno Báez; Daniel Moreno, presidente de la Alianza de Pastores del Estado; Mike Gowans, director de B Missions en Arizona, y Amanda Marshena, encargada de Asuntos Religiosos de Sonora, quienes participaron en la develación de la placa conmemorativa.
La obra integra distintos elementos simbólicos: la piedra representa el fundamento; el acero, la fortaleza; la puerta abierta, la bienvenida, y la luz, el camino. Su concepto está inspirado en el pasaje bíblico de Juan 10:9 y busca ofrecer un espacio de reflexión abierto a la comunidad.
En su mensaje, Gim Nogales agradeció la invitación y reconoció la participación de las organizaciones cristianas en la promoción de valores como el respeto, la solidaridad y la esperanza, destacando la importancia de contar con espacios que favorezcan la convivencia y la libertad de creencias.
Esta es la puerta, un espacio de fe, reflexión y encuentro con uno mismo; un lugar abierto, sin distinción de razas, colores o religiones. Todos podemos encontrar bendición. Es un espacio que celebra la libertad y el deseo de paz y bienestar, expresó.
La ceremonia concluyó con el corte de listón y la fotografía oficial, con lo que quedó formalmente inaugurado este espacio de encuentro y reflexión.
Al evento asistieron pastores y pastoras de distintas congregaciones cristianas, funcionarios municipales y ciudadanos que se sumaron a esta conmemoración, desarrollada en un ambiente de respeto a la diversidad de creencias y a la libertad religiosa.