¡Inauguran “La Puerta” en Nogales! Un monumento que simboliza la fe, la esperanza y la unión

...

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales participó en la inauguración de la obra en la plaza Las Palomas, un espacio abierto a la reflexión, la convivencia y el respeto a la libertad de creencias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/10/2026 11:56 AM.
En Nogales y editada el 10/10/2026 12:02 PM.