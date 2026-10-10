¡Nogales tendrá nueva Reina Turismo 2026! Leslie Karolina será coronada este sábado

Leslie Karolina Balderas Montes, actual reina de las Fiestas de las Flores, será coronada como Reina Turismo Nogales 2026 este próximo sábado 10 de octubre, durante la Expo Bacanora 2026, como parte de las acciones de promoción turística y cultural impulsadas por el Ayuntamiento de Nogales.
El director de Desarrollo Económico, Luis Arturo Pérez Chávez, informó que la participación de Nogales en esta iniciativa responde a una invitación del Gobierno de Sonora, respaldada por el presidente municipal con el propósito de fortalecer la presencia de la ciudad en actividades que promuevan sus atractivos, tradiciones e identidad cultural.
La ceremonia iniciará a las 19:30 horas con una pasarela de apertura. Posteriormente, a las 19:35 horas, Juan Manuel de la Rocha Lizárraga, director general de Reina Turismo Sonora, dirigirá un mensaje a los asistentes, para dar paso a la coronación de Leslie Karolina Balderas Montes, programada a las 19:40 horas.
Como parte del programa, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales ofrecerá un mensaje a las 19:45 horas, mientras que la clausura de la ceremonia está prevista para las 19:50 horas.
Pérez Chávez destacó que esta nueva representación permitirá dar mayor visibilidad a Nogales en el ámbito estatal, al contar con una embajadora que contribuya a difundir la riqueza cultural, las tradiciones y los atractivos turísticos que distinguen a esta frontera.
Asimismo, señaló que la designación de Leslie Karolina Balderas Montes representa una oportunidad para fortalecer los vínculos de colaboración con las instancias estatales dedicadas a la promoción turística y proyectar una imagen positiva de Nogales como destino de interés para visitantes.
Finalmente, reiteró que el Gobierno de la Ciudad de Nogales continuará respaldando iniciativas que impulsen el turismo, promuevan la identidad nogalense y generen nuevas oportunidades para dar a conocer las cualidades que distinguen al municipio dentro y fuera de Sonora.