¡Nogales tendrá nueva Reina Turismo 2026! Leslie Karolina será coronada este sábado

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Leslie Karolina Balderas Montes, actual reina de las Fiestas de las Flores, recibirá la corona durante la Expo Bacanora 2026, como embajadora de las tradiciones, la cultura y los atractivos turísticos de esta frontera

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/10/2026 11:34 AM.
En Nogales y editada el 10/10/2026 11:39 AM.