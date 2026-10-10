¡Nogales se une contra el cáncer! Invitan a simposio gratuito con taller de autoexploración

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Especialistas de la salud se reunirán el 22 de octubre en la Macroplaza de la Universidad Binacional para promover la detección temprana del cáncer de mama y cervicouterino. Habrá conferencias, testimonios de sobrevivientes y un taller de autoexploración mamaria

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 10/10/2026 12:15 PM.
En Nogales y editada el 10/10/2026 12:21 PM.