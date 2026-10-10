¡Nogales se une contra el cáncer! Invitan a simposio gratuito con taller de autoexploración

Con el objetivo de capacitar a la población sobre la detección temprana y crear una red de prevención comunitaria, diversos especialistas de la salud se reunirán en un magno evento donde se unirán a los esfuerzos de concientización contra el cáncer de mama con el cérvico uterino.
El doctor Luis Armando Llamas Esquer, cirujano del Hospital ISSSTESON en Nogales y titular de la jefatura de Enseñanza y Calidad, compartió que el simposio medico se llevará a cabo el próximo jueves 22 de octubre, y dará inicio a las 9 de la mañana a una de la tarde en el domo de la Macroplaza de la Universidad Binacional.
En esta ocasión, el gobierno del estado ha extendido la campaña al cáncer cervicouterino. Entonces, esta reunión va a tener epidemiólogo, ginecólogo, oncólogo, especialistas en nutrición y en otras áreas. Va a haber un taller de autoexploración mamaria liderado por la doctora Dora Alicia Ruelas, enfermera, y su equipo de enfermería para enseñar a la población a autoexplorarse y detectar temprano este problema tan importante que es el cáncer de mama y que afecta tanto a nuestra población, mencionó el médico.
El objetivo es enviar este mensaje a toda la comunidad, pero sobre todo invitamos a estudiantes universitarios y de nivel medio superior para que ellos puedan replicar el conocimiento obtenido ahí con su familia, con la sociedad en general. He tenido muy buena aceptación y muy buena respuesta. Se han visto muy entusiasmados los directores de las diferentes universidades de aquí de Nogales y parece ser que vamos a tener muy buena afluencia, comentó.