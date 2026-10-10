Rehabilitan tuberías y dan mantenimiento al cárcamo Estadio en Nogales

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El alcalde Juan Francisco Gim Nogales y OOMAPAS supervisan acciones para mejorar la infraestructura sanitaria y de agua potable en la avenida Álvaro Obregón, además de trabajos de limpieza y desazolve en el cárcamo Estadio

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/10/2026 10:59 AM.
En Nogales y editada el 10/10/2026 11:02 AM.