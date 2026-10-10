Rehabilitan tuberías y dan mantenimiento al cárcamo Estadio en Nogales

La rehabilitación de la red sanitaria y de una tubería de agua potable en la avenida Álvaro Obregón, así como el mantenimiento del cárcamo Estadio, forman parte de las acciones prioritarias a las que se dio seguimiento durante la sesión de ayer de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, encabezada por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales y el director general de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza.
En la avenida Álvaro Obregón, entre las calles Luis Basurto e Ignacio Ramírez, se tienen programadas intervenciones para mejorar las condiciones de la infraestructura sanitaria, rehabilitar una tubería de agua potable de ocho pulgadas y reparar tomas comerciales.
Una vez concluidas estas labores, se procederá a la reposición del concreto en las áreas intervenidas, con el propósito de restablecer las condiciones de la superficie de rodamiento.
Ante estas actividades, se exhorta a automovilistas, comerciantes y peatones a extremar precauciones al transitar por el sector, respetar los señalamientos preventivos y considerar posibles afectaciones temporales a la circulación mientras se desarrollan las maniobras.
Otro de los temas abordados fue el mantenimiento del cárcamo Estadio, ubicado en el cruce de la avenida Tecnológico y la calle José María Morelos, donde se realizan labores de limpieza y desazolve para fortalecer su capacidad operativa.
Estas intervenciones incluyen la atención de los desarenadores, con el objetivo de mejorar el rebombeo de aguas residuales hacia la Planta Tratadora de Aguas Residuales Los Alisos y contribuir al funcionamiento eficiente del sistema sanitario.
Durante la sesión, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales destacó la importancia de mantener una supervisión constante de las acciones que desarrolla OOMAPAS, particularmente aquellas relacionadas con la conservación y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de la ciudad.
Por su parte, el director general del organismo, Leonardo Sandoval Mendoza, dio seguimiento a las intervenciones programadas y a las necesidades operativas de los distintos sectores, con el propósito de fortalecer la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado.