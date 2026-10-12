Angélica Burgos formaliza su registro para buscar la coordinación de Morena en Nogales

Ante cientos de militantes y simpatizantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Angélica Burgos anunció su registro ante la Comisión Nacional de Elecciones para presidir la Coordinación de los Comités por la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Nogales.
Luego de la apertura de la convocatoria para la inscripción de los aspirantes a encabezar este cargo político, la presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación mostró el documento con folio 05668-025 que acredita haber cumplido con los requisitos para participar en la justa interna.
“Estamos muy contentos porque ya quedamos debidamente inscritos”, expresó, “por lo que ahora, desde este momento y junto con ustedes, habremos de encabezar los esfuerzos por el rescate y el respeto de los militantes y simpatizantes de Morena en nuestra frontera”.
El mal clima no fue impedimento para llevar a cabo la concentración de militantes morenistas, la asistencia de agrupaciones y asociaciones progresistas de esta frontera en respaldo al registro de Angélica Burgos.
La también presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación reconoció el liderazgo de los fundadores de Morena en Nogales, como Alejandro Castro, primer presidente del instituto político en esta frontera, así como de Josefina Chacón y Lucía Méndez, quienes continuaron la lucha.
“Aquí están quienes aportan su esfuerzo por vocación de servicio”, aseguró, “porque en esta labor no hay fondos públicos que muevan el interés en torno a seguir un liderazgo, sino voluntad, convicción por el Movimiento y de llevar el mensaje de cambio y transformación”.
Hizo un llamado a la comunidad en general para sumarse a este proyecto que denominó incluyente, de crecimiento y compromiso por el futuro de esta ciudad y sus habitantes.
Como madre de familia, militante de Morena, mujer empresaria y comprometida con Nogales, dijo, busca contribuir en este esfuerzo y unificando voluntades, para forjar un mejor destino para las futuras generaciones.
“Por ello convoco a todos los militantes, simpatizantes y seguidores de Morena, a construir una alianza por el futuro”, señaló, “así como a los sectores económicos y sociales de nuestra comunidad, a sumarse a este proyecto incluyente para que nadie se quede fuera”.
En los próximos días habrá de realizar una intensa agenda de trabajo en la ciudad, agregó, con el fin de fortalecer la presencia de Morena en las colonias de esta frontera.