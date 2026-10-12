Angélica Burgos formaliza su registro para buscar la coordinación de Morena en Nogales

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Ante militantes y simpatizantes, la presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación anunció su inscripción al proceso interno y convocó a construir un proyecto incluyente para la ciudad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/10/2026 01:49 PM.
En Nogales y editada el 12/10/2026 01:52 PM.