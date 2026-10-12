¡Arranca la Feria del Libro 2026 en Nogales: historias, memoria e identidad fronteriza!

Con el lema de “Hechos y relatos: dimensión literaria de la historia”, arrancó oficialmente la Feria del Libro 2026 en Nogales, Sonora, un espacio que del 8 al 18 de octubre busca consolidar la identidad fronteriza y promover la memoria a través de la palabra escrita y el esfuerzo conjunto de instituciones educativas y culturales.
La ceremonia inaugural reunió a autoridades municipales, académicos y representantes de distintos sectores en un ambiente de celebración por el poder transformador de los libros, destacando la participación de instancias como la Universidad Tecnológica de Nogales, Universidad de Sonora, COLEF, ASU, Instituto Tecnológico de Nogales y Radio Sonora.
Hoy nos reúne para celebrar mucho más que los libros: nos reunimos para celebrar ideas, la memoria, la imaginación y esa extraordinaria capacidad que tenemos los seres humanos de transmitir nuestras experiencias, nuestros conocimientos y nuestra historia a través de la palabra, comentó Nadir Del Cid, director del IMFOCULTA.
La lectura es un arte y el libro es un objeto artístico, un arte que se atesora, pero también se ejerce, un objeto que se vive y se contempla. Leer, como conversar, es un acto de rebeldía y distinción, comentó Ulises Lavenant, jefe de la Biblioteca Pública Municipal.