¡Arranca la Feria del Libro 2026 en Nogales: historias, memoria e identidad fronteriza!

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Bajo el lema “Hechos y relatos: dimensión literaria de la historia”, la feria se realizará del 8 al 18 de octubre con la participación de instituciones educativas y culturales para celebrar el poder de la lectura

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/10/2026 12:30 PM.
En Nogales y editada el 12/10/2026 12:33 PM.