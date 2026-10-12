Buscando Corazones detecta cinco puntos positivos en la presa El Comaquito

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Aunque no hubo hallazgos físicos inmediatos, el colectivo reportó señales detectadas por radar y pidió apoyo especializado a la Secretaría de Marina para continuar las exploraciones

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 12/10/2026 11:56 AM.
En Nogales y editada el 12/10/2026 12:00 PM.