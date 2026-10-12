Celebra el Día de la Nación Pluricultural en Nogales

Con la presencia de representantes de las comunidades indígenas Lipan Apache, Tohono O’odham, Purépecha y Yoreme Mayo, entre otras, se conmemoró en esta frontera el Día de la Nación Pluricultural, destacando el orgullo de las raíces ancestrales que conforman nuestra identidad mexicana.
Durante el acto protocolario, autoridades municipales subrayaron que la riqueza de la nación radica precisamente en la pluralidad de sus pueblos, cuyas lenguas y tradiciones representan la memoria viva y un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad actual.
A nombre del alcalde Juan Francisco Gim Nogales, el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, mencionó que la intención de la comuna es continuar con la promoción cultural y que las personas vean su historia reflejada en el camino que se ha recorrido, por la autogestión y el reconocimiento que muchas de estas etnias han realizado en nuestro país.
Reconocemos la importancia de seguir impulsando una convivencia basada en el respeto, la inclusión, la igualdad, y la no discriminación. La conmemoración de este día no debe quedarse únicamente en palabras, debe traducirse en acciones concretas, en oportunidades para todas y todos, en el reconocimiento de los derechos culturales, y en espacios donde las comunidades puedan preservar sus tradiciones y compartir su legado a las nuevas generaciones, comentó el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz.
Con esto de acuerdo a las autoridades, se reiteró el compromiso de continuar trabajando para que la frontera se fortalezca a través de la inclusión, consolidando a Nogales como un espacio donde la diversidad cultural sea motivo permanente de orgullo y dignidad.