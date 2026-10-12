Celebra el Día de la Nación Pluricultural en Nogales

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Representantes de las comunidades Lipan Apache, Tohono O’odham, Purépecha y Yoreme Mayo participaron en una ceremonia que resaltó la riqueza cultural de los pueblos originarios y la importancia del respeto, la inclusión y la no discriminación

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/10/2026 04:13 PM.
En Nogales y editada el 12/10/2026 04:17 PM.