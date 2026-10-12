Dan 15 años de cárcel a hombre por intentar matar a su esposa en Nogales

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Mateo “N” fue sentenciado por tentativa de feminicidio tras atacar a su esposa con un cuchillo frente a sus hijos en la colonia La Mesa. La intervención de su hija y un vecino ayudó a detener la agresión

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/10/2026 04:56 PM.
En Nogales y editada el 12/10/2026 04:59 PM.