Dan 15 años de cárcel a hombre por intentar matar a su esposa en Nogales

Luego de intentar asesinar a su esposa frente a sus hijos con un cuchillo en la colonia La Mesa en Nogales, Sonora, donde fue detenido por la policía municipal un hombre fue sentenciado a 15 años de prisión.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado en contra de Mateo "N", por su responsabilidad en el delito de tentativa de feminicidio.
De acuerdo con los datos de prueba integrados en la investigación, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 23:15 horas del 22 de febrero de 2025, en un domicilio ubicado en la colonia La Mesa donde la víctima se encontraba acompañada de su hija y dos menores de edad.
En ese lugar arribó el ahora sentenciado, quien mantenía una relación matrimonial con la víctima y, de acuerdo con la investigación, previamente había ejercido violencia en su contra; tras proferirle expresiones amenazantes y agredirla físicamente con los puños, la víctima salió del domicilio en busca de auxilio.
El sentenciado la siguió hasta la vía pública portando un cuchillo con cachas de color café, con punta y filo, y realizó diversos actos encaminados a privarla de la vida, al intentar lesionarla con el arma blanca a la altura del pecho; la víctima interpuso sus manos para protegerse, lo que le ocasionó diversas lesiones en hombros, región parietal y mano izquierda.
La agresión fue interrumpida inicialmente por la intervención de la hija de la víctima, quien golpeó al agresor con una escoba, y posteriormente por un vecino que acudió en auxilio de la mujer, evitando que continuara la agresión.
Como resultado de las investigaciones realizadas por la FGJES y de los datos de prueba presentados ante la autoridad judicial, se estableció la responsabilidad penal del acusado en el delito de tentativa de feminicidio, derivándose la sentencia condenatoria dictada mediante procedimiento abreviado en el cual se impuso al sentenciado una pena de 15 años de prisión, así como el pago de 2 mil UMAs y la reparación del daño genérico, sin derecho a beneficios.