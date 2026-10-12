De enfrentar una crisis a correr 208 kilómetros: la inspiradora historia de José Miguel Romero

El atleta sonorense José Miguel Romero Corpus, originario de Hermosillo, visitó Nogales para su participación en la Tercera Gran Carrera Rosa. Conocido como “Corpus”, el deportista expresó su gratitud hacia la comunidad local, los organizadores “Altruistamente Locos” y las autoridades municipales por la invitación a esta competencia de corte solidario.
El deportista destacó recientemente por su desempeño en el Mundial de 100 kilómetros en España, con una marca de 8 horas y 45 minutos lograda en Monterrey, obtuvo su pase automático a este evento internacional, donde alcanzó el puesto del mejor mexicano en la contienda, se ubicó entre los nueve mejores de América y logró el lugar 103 a nivel global.
Inició en el deporte hace apenas nueve años derivado de una recomendación médica por problemas de salud mental, como depresión, incluso de atentar contra su vida y codependencia tras una separación de pareja, que lo llevaron a buscar refugio. Ante la disyuntiva de tomar un mal camino, usar medicamento de por vida o el deporte, eligió la actividad física y, hoy, con un récord personal de 208 kilómetros en Francia, promueve el ejercicio como la mejor terapia para la salud mental.
Mira, tenemos un índice muy alto, desafortunadamente como te lo dije, no hay una estadística, pero es un porcentaje muy alto. Las enfermedades mentales son silenciosas. No lo podemos ver, podemos ver a otro tipo de enfermedades, pero las mentales no. ¿Qué les puedo sugerir? Activación física. En verdad chicos, yo hace nueve años no corría ni, ni 100 metros, no corría ni una manzana ni una cuadra, y ahorita imagínense, mi récord lo tengo en 208 kilómetros que corrí hace, el año pasado en Francia y pues bueno, es activarte físicamente, vivan intensamente la vida, sostuvo.
Ante los altos índices de afecciones psicológicas en la juventud, el atleta recomienda la actividad sistemática como un imán positivo para la sociedad. Además, reveló su proyecto de volver a Nogales para llevar su historia de vida a escuelas secundarias, preparatorias y centros de rehabilitación, con el objetivo de demostrar que el deporte es el camino ideal hacia la felicidad plena.
Qué maravilloso es Nogales, la verdad que está espectacular, me encantaría regresar, traigo un proyecto muy importante de visitar las escuelas secundarias y las preparatorias, donde quiero contarles mi historia de vida. Y que sepan que normalmente vemos a alguna persona que está pasando por problemas mentales, hay un camino, y el camino es la activación física.
En verdad, ojalá que pueda venir aquí y que me inviten de vuelta a Nogales, para visitar centros de rehabilitación, para visitar escuelas, preparatorias, y lugares donde a la gente pueda exponerles cómo por medio del deporte pude lograr esta felicidad intensa; no tengo mucho, pero tengo la felicidad, que es lo más importante ahorita en la vida, expuso.
En verdad, ojalá que pueda venir aquí y que me inviten de vuelta a Nogales, para visitar centros de rehabilitación, para visitar escuelas, preparatorias, y lugares donde a la gente pueda exponerles cómo por medio del deporte pude lograr esta felicidad intensa; no tengo mucho, pero tengo la felicidad, que es lo más importante ahorita en la vida, expuso.