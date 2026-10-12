De enfrentar una crisis a correr 208 kilómetros: la inspiradora historia de José Miguel Romero

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El ultramaratonista sonorense visitó Nogales para participar en la Carrera Rosa y compartió cómo el running transformó su vida. Ahora busca llevar su testimonio a escuelas y centros de rehabilitación para motivar a más jóvenes

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 12/10/2026 03:23 PM.
En Nogales y editada el 12/10/2026 03:32 PM.