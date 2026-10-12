Escoltan a mujer recién aliviada desde Santa Cruz hasta Nogales por emergencia médica

La madrugada de este lunes 12 de octubre de 2026, una emergencia médica puso de manifiesto la vulnerabilidad de los habitantes del municipio de Santa Cruz, ubicado a poco más de 50 kilómetros al oriente de Nogales, al destacar la urgencia de contar con instalaciones y servicios de emergencia con mayor capacidad de respuesta local.
El incidente se registró en las primeras horas del día, cuando familiares se vieron en la necesidad de trasladar de urgencia en una camioneta particular tipo van, de color blanco, a una joven mujer que acababa de dar a luz mediante parto natural. La situación médica se tornó de alto riesgo al complicarse el estado de salud de la madre debido a la retención de una parte de la placenta.
Ante la falta de infraestructura para atender la complicación en el municipio, elementos del Mando Coordinado de la Policía Estatal de Santa Cruz intervinieron a bordo de la unidad patrulla para escoltar el vehículo particular a toda velocidad hacia la ciudad de Nogales.
Durante el trayecto, las autoridades municipales lograron coordinarse exitosamente con el despachador del C5 (911) para enviar una unidad de rescate al encuentro de la familia. La intercepción se logró a las 4:23 horas a la altura del Puente Naranja, en la zona de Mascareñas, donde la ambulancia número 649 de la Cruz Roja ya esperaba para brindar los primeros auxilios y asegurar el traslado seguro de la paciente. La escena y la oportuna intervención quedaron documentadas en imágenes oficiales, donde se aprecia el operativo nocturno sobre el camino de terracería.
Tras el operativo, la corporación emitió un agradecimiento especial a la doctora Denisse Gutiérrez, médico del programa IMSS Bienestar de la localidad, por su crucial apoyo y orientación durante esta emergencia.
Este acontecimiento, aunque con un desenlace de exitosa coordinación entre corporaciones, expone una realidad crítica para Santa Cruz con la dependencia de traslados ante la lejanía de más de 50 kilómetros hacia el hospital más equipado en Nogales, que representa un riesgo vital durante el tiempo de traslado terrestre o "tiempos dorados" en emergencias médicas, como se evidencia en las imágenes del trayecto nocturno y la necesidad de recurrir a la escolta policial para un vehículo civil relativo a la falta de ambulancias de base suficientes en la zona cero del municipio.
Como héroes locales ante esta situación figura la dependencia en el personal médico comunitario, como la Doctora Gutiérrez, destaca el factor humano que actualmente sostiene la red de salud local, la cual requiere urgentemente de mayor inversión estatal y federal.
El llamado de la comunidad y de los mismos cuerpos de rescate es claro respecto a que Santa Cruz necesita atención prioritaria en sus sistemas de salud y emergencias para garantizar el bienestar de sus habitantes y evitar que la falta de equipamiento cobre vidas en el futuro.