Escoltan a mujer recién aliviada desde Santa Cruz hasta Nogales por emergencia médica

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Una complicación posterior al parto movilizó a policías y personal de Cruz Roja durante la madrugada del lunes. La paciente fue interceptada a la altura del Puente Naranja para recibir atención y continuar su traslado

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 12/10/2026 03:01 PM.
En Nogales y editada el 12/10/2026 03:05 PM.