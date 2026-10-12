¡La Expo Bacanora cumple cinco años celebrando el orgullo y las tradiciones de Sonora en Nogales!

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La quinta edición reunió a familias, productores, empresarios y autoridades para celebrar el destilado sonorense y promover la cultura, el turismo y la economía regional

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/10/2026 01:43 PM.
En Nogales y editada el 12/10/2026 01:47 PM.