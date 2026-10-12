¡La Expo Bacanora cumple cinco años celebrando el orgullo y las tradiciones de Sonora en Nogales!

Con el espíritu festivo de las celebraciones fronterizas y el entusiasmo que caracteriza a los nogalenses, se llevó a cabo durante el fin de semana la Expo Bacanora 2026 en Nogales, un evento que llegó a 5 años de consolidar la identidad sonorense y reunir a familias en torno a su bebida más emblemática.
La ceremonia inaugural reunió a destacados líderes empresariales, funcionarios y representantes consulares, quienes destacaron que este festival no es solo una muestra cultural, sino un detonante clave para el turismo y la economía regional gracias al esfuerzo de los maestros productores de la sierra de Sonora.
Durante su intervención, María Elena Gallego, promotora del evento y presidenta del Consejo Empresarial de Nogales, resaltó la importancia de la colaboración para hacer posible este encuentro tradicional.
Celebrando cinco años, yo quisiera tomar este momento para agradecer al presidente municipal, Juan Gim Nogales, porque si no fuera por él, no tuviéramos este festejo tan importante que estamos llevando esta noche, mencionó Gallego.
El evento también contó con la presencia del cónsul de México en Nogales, Arizona, Marcos Moreno Báez, así como representantes del Gobierno de Sonora y directores de dependencias municipales, reflejando el respaldo interinstitucional que impulsa este escaparate económico y cultural.
Quiero decirles que el bacanora no solamente es una bebida; es parte de las tradiciones culturales de Sonora. No solamente es esa bebida, sino que nos une y nos trae aquí al centro, declaró el alcalde Juan Gim.