Formaliza Julia Huerta registro para coordinar la Defensa de la Transformación en Nogales

Julia Huerta oficializó su registro para participar en el proceso interno de Morena como aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Nogales, Sonora. En un encuentro con representantes de los medios informativos locales, expresó plena confianza en las etapas de selección del instituto político y lanzó un fuerte llamado a la unidad.
La militante morenista detalló la entrega de toda la documentación requerida para formalizar su aspiración y manifestó gran entusiasmo por esta nueva etapa, al invitar a la ciudadanía y simpatizantes a sumarse al proyecto. Enfatizó que el movimiento pertenece a toda la comunidad y no a una sola persona. “La unidad es lo más importante, ahí radica la verdadera fortaleza”, puntualizó. Su meta principal es llevar el proyecto del segundo piso de la transformación a todos los rincones del municipio, para escuchar a quienes se sienten ignorados.
De entrada, nosotros, por supuesto, continuamos recorriendo y esperamos también, en este sentido, mucha actividad, mucha actividad que nos va a permitir más acercamiento con las y con los ciudadanos, más acercamiento también, más difusión de todo lo que se ha hecho, de todo lo que se ha avanzado con la cuarta transformación, que es parte también del trabajo que se tiene que realizar, aseguró Julia Huerta.
Como fortalezas personales, destacó su conocimiento profundo de la ciudad fronteriza y sus raíces de izquierda desde la infancia, mientras que, sobre su paso por la administración pública, resaltó la entrega de cuentas claras. “Dejamos transparencia, constatamos que el recurso alcanza si se cuida y si no se roba”, sentenció.
Añadió que el dinero del erario logró materializarse en obras, apoyos sociales, camiones recolectores y unidades de policía, entre otras muchas acciones, al sostener la firme convicción de que la ciudad necesita mayor inversión en infraestructura y programas sociales para reducir las desigualdades, siempre de frente a la ciudadanía y con trabajo directo en las calles.