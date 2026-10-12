Formaliza Julia Huerta registro para coordinar la Defensa de la Transformación en Nogales

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La militante formalizó su aspiración a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y destacó que la fortaleza del movimiento está en la participación de la ciudadanía y el trabajo en las colonias

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 12/10/2026 03:35 PM.
En Nogales y editada el 12/10/2026 03:44 PM.