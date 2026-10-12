¡Index Nogales rehabilita baños escolares y beneficia a 647 estudiantes!

En un esfuerzo por dignificar los espacios educativos, la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales, a través del programa de inversión social Proyecto Nogales, llevó a cabo la entrega simbólica de obras de rehabilitación en la Escuela Primaria “María Antonieta Gastélum Rivera”, ubicada en la colonia Los Álamos.
Con la representación del presidente del consejo directivo, Daniel Rivera Ontiveros, el evento fue encabezado por el director ejecutivo de Index Nogales, Genaro Vecerra Álvarez, junto al coordinador del programa Proyecto Nogales, Gabriel Armenta, y equipo de colaboradores; durante el acto protocolario destacó la presencia de la nueva directora de Educación Municipal, Leticia Benítez, quien acudió para atestiguar la entrega.
Con una inversión total de 145 mil 235.87 pesos, posible gracias al apoyo de las 22 empresas que forman parte del programa en 2026, se rehabilitaron de manera integral los módulos de baños para mujeres y hombres en dos áreas distintas del plantel. Las mejoras abarcaron desde el desazolve de líneas y reparación de registros sanitarios hasta la instalación de tazas de baño, lavamanos, mingitorios, mamparas, pintura general y señalización.
La directora del turno matutino del plantel escolar, la maestra Karla Yolanda Pino Leal, y el director en vespertino, Zeuz Ramón Acedo Córdoba, dirigieron emotivas palabras de agradecimiento a los presentes. Esta obra beneficia directamente a una matrícula total de 647 estudiantes, conformada por 382 alumnos del turno matutino y 265 del vespertino, quienes ahora cuentan con instalaciones más seguras y en óptimas condiciones para cumplir con su jornada de estudio.