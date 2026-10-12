¡Index Nogales rehabilita baños escolares y beneficia a 647 estudiantes!

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Con una inversión superior a los 145 mil pesos, Proyecto Nogales entregó obras de rehabilitación en la primaria María Antonieta Gastélum Rivera, ubicada en la colonia Los Álamos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 12/10/2026 01:52 PM.
En Nogales y editada el 12/10/2026 01:57 PM.