¡Julia Huerta llama a garantizar que las niñas crezcan libres, seguras y sin límites!

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña, Julia Huerta, referente de participación política y militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Nogales, reafirmó que el empoderamiento y la protección de las infancias femeninas son los pilares fundamentales para la consolidación de la Cuarta Transformación.
Desde una visión estratégica y de liderazgo político, Huerta resaltó que el avance democrático en México atraviesa por una etapa histórica sin precedentes. El paradigma “es tiempo de mujeres” ha trascendido el discurso para convertirse en un modelo de gobernanza, de soporte mutuo y de participación activa en la vida pública. Desde la frontera de Nogales, la líder política enfatizó la urgencia de construir plataformas de apoyo que garanticen a las mujeres, desde sus primeros años de vida, el acceso pleno a sus derechos.
En sintonía con los principios del humanismo impulsados por el movimiento transformador a nivel nacional, estatal y local, Julia Huerta dirigió un mensaje contundente a la sociedad sonorense para garantizar un relevo generacional basado en la justicia y la equidad.
Que ninguna niña tenga que bajar la mirada para abrirse camino. Que crezcan libres, seguras, fuertes y sabiendo que su voz importa. Que puedan jugar, aprender, soñar y ocupar todos los espacios que quieran. Hoy y todos los días, sigamos construyendo un mundo donde las niñas no tengan límites, solo oportunidades, indicó.
Julia Huerta reiteró su compromiso inquebrantable de seguir trabajando desde las bases territoriales en Nogales, impulsando una agenda política inclusiva que fortalezca el tejido social y asegure que las próximas generaciones de mujeres sonorenses crezcan en un entorno de paz, libertad y pleno desarrollo.