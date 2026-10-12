¡Julia Huerta llama a garantizar que las niñas crezcan libres, seguras y sin límites!

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En el Día Internacional de la Niña, la militante de Morena en Nogales destacó la importancia de proteger sus derechos, impulsar su desarrollo y abrirles oportunidades para participar en todos los ámbitos de la sociedad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/10/2026 01:26 PM.
En Nogales y editada el 12/10/2026 01:29 PM.